Saber Interactive sta prendendo in giro una nuova rivelazione la prossima settimana che sembra essere correlata a Hellraiser

Saber Interactive sembra avere un altro progetto in lavorazione. Lo sviluppatore, noto di recente per Warhammer 40,000: Space Marine II, ha iniziato a stuzzicare qualcosa che diventerà realtà già la prossima settimana.

Il 22 luglio, alle 13:00 UTC (che equivale alle 14:00 BST/15:00 CEST), il gioco sarà presentato ai fan. Il teaser finora non fornisce molte informazioni, ma il sito web mostra costantemente flash del numero 55 e il teaser sui social media ha un'immagine che ha portato i fan a individuare che si tratterà di un Hellraiser progetto a quanto pare. Per quanto riguarda ciò che rende speciale il 55, la posizione principale per Hellraiser era 55 Ludovico Place, Cricklewood, Londra...

Se è Hellraiser, la grande domanda che i fan sembrano avere è se sarà un'esperienza per giocatore singolo o un gioco horror asimmetrico simile a Dead by Daylight. Finora, la maggior parte sembra volere un'esperienza per giocatore singolo, basata sulla storia, piuttosto che un altro progetto multiplayer che probabilmente, a giudicare dai giochi Friday the 13th e The Texas Chain Saw Massacre, non avrà una durata molto lunga.