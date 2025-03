Sabre Interactive svela ufficialmente Painkiller con il primo trailer

Forse non ricordi, ma quattro anni fa, nel 2021, Koch Media (l'editore ora noto come Plaion) ha presentato una line-up di giochi che avevano in sviluppo per i prossimi anni, tra cui il franchise d'azione Painkiller, con un breve trafiletto e un semplice screenshot. Da allora, tutto è rimasto tranquillo.

Ieri sera, tuttavia, siamo rimasti piacevolmente sorpresi quando è apparso il trailer del progetto Painkiller di Sabre Interactive, tramite la sua etichetta 3D Realms e anche dallo studio Anshar. Questo nuovo Painkiller sarà uno spin-off del franchise classico e arriverà entro la fine dell'anno su PC, Xbox Series X/S e PS5.

Con un gameplay frenetico e ritmi black-metal, saremo in grado di fare a pezzi i nostri nemici sullo schermo usando armi da mischia e combo brutali, sia da soli che in modalità cooperativa. Painkiller è un'ascesa dal Purgatorio al Paradiso mentre ti fai strada (letteralmente) attraverso orde di nemici, molto nello stile dell'attuale serie DOOM.

