Sabrina Carpenter entra a far parte di Fornite oggi

Fortnite Il festival aggiunge un'altra grande pop star: Sabrina Carpenter si è unita al roster in continua espansione di persone giocabili nello spin-off musicale di Epic Games del suo popolarissimo battle royale.

Tramite il Pass Musica della Stagione 8, puoi sbloccare i brani di Carpenter Juno e Nonsense, oltre a un nuovo vestito e uno stile body per il cantante. Puoi anche ottenere una chitarra macchiata di rossetto nel Premium Music Pass, che costa 1.400 V-Bucks.

La Stagione 8 di Fortnite prende il via oggi, l'8 aprile, e insieme ai nuovi Battle Pass e al Music Pass, puoi anche ottenere altri oggetti relativi a Sabrina Carpenter dal negozio. I fan probabilmente chiederanno ai loro genitori di inviare loro dei soldi per i V-Bucks in modo che possano avere un assaggio di ciò che è in offerta. O forse è solo una sciocchezza.

