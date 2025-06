Sabrina Carpenter pubblicherà un nuovo album ad agosto

HQ

Da quando Sabrina Carpenter ha debuttatoShort n' Sweet al mondo la scorsa estate, la musicista è stata una grande sensazione da popstar. In gran parte grazie al successo di Espresso, il cantante è diventato un nome familiare, motivo per cui è senza dubbio un evento enorme per molti sentire che un nuovo album è quasi arrivato.

Si chiamerà Man's Best Friend e debutterà già il 29 agosto 2025. Lo ha affermato la popstar sul suo sito web, dove ha dichiarato che "non vede l'ora che sia tuo".

Per quanto riguarda i contenuti dell'album, aspettatevi di vedere la tracklist nel prossimo futuro, anche se l'inclusione di Manchild è quasi una certezza.

