Sabrina Carpenter sarà la protagonista e la produttrice di un film musicale su Alice nel Paese delle Meraviglie

HQ

L'attuale popstar Sabrina Carpenter è presto pronta a tornare nel mondo della recitazione, poiché The Hollywood Reporter afferma che la cantante Espresso reciterà e produrrà un film musicale Alice in Wonderland per conto di Universal Pictures.

Il progetto sarà scritto e diretto da Lorene Scafaria, che ha scritto e diretto il filmHustlers diretto da Jennifer Lopez, il tutto mentre il produttoreWicked Marc Platt aiuterà anche con i compiti di produzione.

Non è chiaro a cosa ammonterà esattamente questo progetto o anche il ruolo che Carpenter vi giocherà, ma il rapporto rileva che si tratta di un progetto di passione per la popstar e che ha seminato interesse per l'idea per circa un anno.

Questa non sarà la prima volta che Alice in Wonderland viene adattato, poiché più recentemente abbiamo visto Tim Burton avere un crack con l'IP sotto forma di un adattamento live-action in cui Johnny Depp ha guidato un cast impilato come Mad Hatter.