Sabrina Carpenter sostiene i diritti e il sostegno alle persone trans dopo la vittoria dei VMA

Sabrina Carpenter ha sostenuto i diritti dei trans e il sostegno alle persone trans dopo la sua vittoria ai VMA e la sua esibizione durante il fine settimana. Carpenter, che ha recentemente visto l'uscita del suo nuovo album Man's Best Friend, ha vinto il premio come miglior album per il suo precedente album Short n' Sweet.

Ai VMA lo scorso fine settimana, Carpenter ha eseguito Tears dal suo nuovo album. Il video musicale presenta l'attore Colman Domingo in un cameo a sorpresa, indossando un drag. Per l'esibizione dal vivo, Carpenter ha incluso anche drag queen e performer trans.

"Questo mondo, come tutti sappiamo, può essere così pieno di critiche, discriminazioni e negatività", Ha detto la Carpenter mentre accettava il premio per il miglior album. "Quindi, entrare a far parte di qualcosa che può portare luce, farti sorridere, farti ballare e farti sentire come se il mondo fosse la tua ostrica. Sono così grata di farlo".

Da quando Trump è tornato in carica, le persone trans sono state prese di mira più frequentemente da molestie online e persino dalla politica del governo. Trump ha recentemente firmato un ordine esecutivo che limita il servizio militare transgender, ad esempio.