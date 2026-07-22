Qualcuno ha detto orrore corporeo? Eccomi di nuovo, a parlare all'infinito di questo anno benedetto dell'orrore, perché sai una cosa? Non finisce mai, dannazione. Quest'anno, nel genere horror, abbiamo avuto Obsession, Evil Dead Burn e The Mummy di Lee Cronin, solo per citarne alcuni. E ora arriva Saccharine, che apparentemente è una coproduzione tra Australia e Finlandia. Non ne hai mai sentito parlare? Neanch'io, fino a un paio di settimane fa. Mi sono imbattuto in una recensione e mi sono incuriosito, e ne sono molto grato. A modo suo, Saccharine ricorda The Substance e una serie di altri film body horror, ma porta qualcosa di unico al genere.

Hana, una studentessa di medicina infelicemente innamorata, è coinvolta in una tendenza estrema di perdita di peso che promette risultati rapidi. Poco dopo, inizia a essere perseguitata da uno spirito affamato legato al rituale. Man mano che la linea tra corpo, senso di colpa e possesso soprannaturale si sfoca, è costretta ad affrontare le conseguenze della sua ossessione.

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Natalie Erika James è alla regia, e in precedenza ha diretto i film horror Relic e Apartment 7A (un prequel di Rosemary's Baby). Nel ruolo di Hana, vediamo Midori Francis, nota tra le altre cose per il suo lavoro su Grey's Anatomy, ed è assolutamente brillante nel ruolo di Hana. Anche gli altri attori del cast, tra cui Madeleine Madden e Robert Taylor, offrono interpretazioni solide.

In Saccharine, saltiamo sul carro del cannibalismo, ma in modo inaspettato e diverso. È piuttosto grottesco, ma non per la violenza stessa o per le scene in cui le visite mediche prevedono l'apertura del busto, piuttosto la grottescenza sta nel gonfiore. Non avrai proprio voglia di dolci mentre guardi Saccharine, o di torta, a dire il vero. Niente, in realtà. Se ti disgusta facilmente, ti consiglierei di tenere gli snack a distanza.

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Una bella storia, anche se inizialmente un po' forzata.

Qui c'è molto da apprezzare. Saccharine è un film horror corporeo queer con personaggi interessanti. È imprevedibile, e gli elementi horror sono stilosi e, a volte, inquietanti, ma non lo trovo poi così sgradevole. È anche triste e attuale allo stesso tempo, con il body shaming e il "looksmaxxing" come temi. Riflette una società malata in modo elegante. La piccola storia d'amore inizialmente sembra, se non forzata, almeno un po' semplicistica. Sembra quasi un buco di trama che l'allenatrice di Hana si innamori di lei nonostante si renda conto che sta barando con sostanze dopanti. Ma aggiunge comunque qualcosa alla storia, e se accetti che va un po' troppo liscio, è un'aggiunta interessante a una storia già interessante.

Avrei voluto una dose maggiore di disagio, ma sono disposto a sorvolare su questo, perché Saccharine è divertente dall'inizio alla fine e offre anche un finale che apprezzo. Quindi, se hai voglia di body horror e abbuffate, tieni d'occhio Saccharine.