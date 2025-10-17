Saccheggia le sale nel prossimo film poliziesco natalizio di Netflix Jingle Bell Heist

Il Natale è un momento per regalare, giusto? Sbagliato! È il momento del furto, del furto e della vendetta. Durante le festività natalizie, Netflix riunirà Olivia Holt diTotally Killer e Connor Swindells diSex Education per vedere il duo apparire nel filmJingle Bell Heist un film in cui si uniscono per agire contro un avido proprietario di un grande magazzino derubandolo alla vigilia di Natale.

Sì, il cast di questo film avrà senza dubbio carbone nelle calze quest'inverno, poiché il Jingle Bell Heist è lontano dalla commedia romantica accogliente e amata che tendiamo a vedere fare il loro arrivo in questo periodo dell'anno.

La trama del film è spiegata come segue: "Sophia (Holt), un'acuta impiegata al dettaglio, e Nick (Swindells), un riparatore sfortunato, sono piccoli ladri con gli occhi puntati sullo stesso punteggio della vigilia di Natale: rapinare il più famoso grande magazzino di Londra. Costretti a un'alleanza difficile, mentre i segreti emergono e i sentimenti reciproci si approfondiscono, Sophia e Nick mettono a repentaglio la loro relazione e la rapina.

In anteprima su Netflix il 26 novembre, Jingle Bell Heist è diretto da Michael Fimognari di The Fall of the House of Usher e scritto da Abby McDonald di Bridgerton. Puoi vedere un trailer del film qui sotto.