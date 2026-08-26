Sacha Baron Cohen riporta in vita Ali G dopo 24 anni

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Sono passati 24 anni da Ali G Indahouse, ma il famigerato personaggio di Sacha Baron Cohen sta ora tornando sul grande schermo. Il primo trailer di Ali G: Chi è Iz I? è stato rilasciato, suggerendo che non è cambiato molto da quando l'abbiamo visto l'ultima volta.

Questa volta, Cohen ha abbracciato lo stesso formato assurdo che ha contribuito al successo di Borat e Brüno, con il suo personaggio di finzione scatenato tra persone reali—e spesso ignare.

La storia inizia quando Ali G scopre che la sua fidanzata Julie è incinta di otto mesi. Per provvedere alla sua famiglia in crescita, si trasferisce negli Stati Uniti nella speranza di rilanciare la sua carriera passata.

Il film segna anche il debutto alla regia di Sacha Baron Cohen, con Cohen che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore e produttore. Non sorprende che il trailer prometta molta provocazione, incontri dolorosamente imbarazzanti e quel tipo di umorismo che supera i limiti che è diventato il suo marchio di fabbrica.

Ali G: Chi è Iz I? uscirà nei cinema svedesi il 23 ottobre.