Sackboy non sembra più essere una mascotte principale di PlayStation

HQ

Sembra che l'era di Little Big Planet sia davvero finita. Sony sembra aver relegato il gioco dalla sua line-up principale, almeno se il design della nuova introduzione PlayStation Productions è qualcosa da leggere.

Secondo l'utente di X realradec (grazie, PlayStationLifestyle), in riproduzione prima di Until Dawn nei cinema c'è un nuovo video PS Productions che presenta cenni a molte delle più grandi IP dell'azienda, che si tratti di Horizon, God of War, Uncharted, The Last of Us, Ratchet & Clank, Astro Bot e altro ancora. Il più grande IP mancante è Little Big Planet, nonostante il fatto che Sackboy apparisse nella versione precedente dell'introduzione.

Questa non è esattamente una grande sorpresa da parte di Sony, dato che sembra che negli ultimi tempi si siano allontanati da Sackboy e Little Big Planet, arrivando al punto di eliminare i giochi e i DLC precedenti della serie, il che è un po' strano dal momento che Sackboy: A Big Adventure è stato lanciato solo nel 2020.