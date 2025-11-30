Sadie Sink dà un'altra risposta sospettosamente disinvolta al casting Marvel

HQ

La situazione che circonda l'unione di Sadie Sink al Marvel Cinematic Universe è stata affascinante, poiché la stella Stranger Things è stata confermata sia per Spider-Man: Brand New Day (e vista sul set) che per Avengers: Secret Wars. Ma, stranamente, non sappiamo chi Sink sia stato interpretato.

I candidati principali sembrano essere o X-Men o Jean Grey o Spider-Man alleati (e Spider-Woman ) Gwen Stacy, con il secondo che sembra più probabile per il cast Brand New Day, mentre il primo sembra più probabile considerando il colore naturale dei capelli di Sink.

Su questo argomento, l'attrice, che è diventata nota per rispondere con noncuranza sul suo futuro Marvel, ha accennato al casting e a come probabilmente non si dovrebbe leggere troppo sul colore dei capelli, per esempio.

Parlando con Entertainment Weekly, Sink ha espresso: "Molte persone dimenticano che il colore dei capelli può cambiare, ma sì, capisco tutte le teorie. La gente dovrà solo aspettare e vedere. Sono entusiasta che tutto questo possa forse essere messo a tacere."

Quindi Gwen, giusto? È difficile dirlo perché Marvel star dicono regolarmente una cosa e poi fanno il contrario, ad esempio di recente quando Hugh Jackman è tornato come Wolverine, e i tanti altri cameo solo in quel film.

Chi vorresti vedere Sink suonare nel MCU ?