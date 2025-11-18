Sadie Sink si unisce al cast di Avengers: Secret Wars

HQ

Sembra che Sadie Sink interpreterà una sorta di supereroina in Spider-Man: Brand New Day, dato che parteciperà anche all'azione totale di Avengers: Secret Wars quando arriverà a dicembre 2027.

Come confermato da Deadline, Sink arriverà sul set londinese dove Avengers: Doomsday sarà attualmente girato più avanti nel 2026. Deadline non ha confermato il suo ruolo nel film, ma non siamo ancora sicuri di chi interpreterà in Spider-Man: Brand New Day.

Sink è stata avvistata sul set di Spider-Man: Brand New Day, ma il suo personaggio non è ancora stato confermato. Le teorie la dicono che interpreti chiunque, da Gwen Stacey a Mayday Parker, la figlia di Spider-Man interpretato da Tobey Maguire. Chiunque sia, è probabile che abbia qualche forma di potere nel film, altrimenti non sarà di grande aiuto in Secret Wars.