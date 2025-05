SAG-AFTRA per assumere Fortnite sulla voce di Darth Vader AI

HQ

Uno dei motivi principali per cui SAG-AFTRA si è impegnata in uno sciopero di massa che ha colpito il settore cinematografico e televisivo un paio di anni fa, che sta ancora interessando il settore dei videogiochi, è stato il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle opere creative. Il sindacato degli artisti voleva una migliore protezione e i responsabili erano sempre scettici nell'offrirla. Ma alla fine hanno ottenuto ciò che volevano e sono state installate misure di protezione nei film e in TV. Ma il panorama dei giochi è ancora il selvaggio West.

Ultimamente abbiamo visto l'IA utilizzata per portare Darth Vader a Fortnite, una mossa che consente ai giocatori di parlare con il Signore dei Sith e per questo rispondere con una voce alimentata dall'IA che ricorda il famoso personaggio di James Earl Jones. Inutile dire che SAG-AFTRA non è contenta e ha già lanciato un'accusa di pratiche lavorative sleali contro l'azienda firmataria Epic Games ' Llama Productions per l'uso dell'IA in questo caso.

Il documento afferma: "Negli ultimi sei mesi, il datore di lavoro, attraverso i suoi agenti e rappresentanti, ha fallito e rifiutato di contrattare in buona fede con il sindacato apportando modifiche unilaterali ai termini e alle condizioni di lavoro, senza fornire preavviso al sindacato o l'opportunità di contrattare, utilizzando voci generate dall'intelligenza artificiale per sostituire il lavoro dell'unità di contrattazione sulFortnite programma interattivo".

Il sito web di SAG-AFTRA fa anche un ulteriore passo avanti per spiegare il malcontento del sindacato nei confronti dell'implementazione dell'intelligenza artificiale, spiegando che "dobbiamo proteggere il nostro diritto di contrattare termini e condizioni sull'uso della voce che sostituiscono il lavoro dei nostri membri, compresi quelli che in precedenza hanno svolto il lavoro di abbinare il ritmo e il tono iconici di Darth Vader nei videogiochi".

La dichiarazione si conclude con: "La società firmataria diFortnite, Llama Productions, ha scelto di sostituire il lavoro degli artisti umani con la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Sfortunatamente, lo hanno fatto senza fornire alcun preavviso della loro intenzione di farlo e senza contrattare con noi su termini appropriati".

Non è chiaro se ne verrà fuori qualcosa di significativo, ma una cosa certa è che Epic sembra divertirsi a passare il tempo nelle aule di tribunale negli ultimi tempi...