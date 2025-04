Saildrone si espande in Europa con un nuovo hub danese L'azienda autonoma di tecnologia marittima apre una filiale a Copenaghen per migliorare la sorveglianza degli oceani nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Saildrone ha annunciato il lancio di una filiale europea con sede a Copenaghen, segnando una mossa strategica per rafforzare la consapevolezza del dominio marittimo nelle sensibili acque settentrionali. Ora sappiamo che la nuova struttura mira a servire i partner regionali integrando veicoli di superficie senza pilota all'avanguardia con suite di sensori avanzati basati sull'intelligenza artificiale per una maggiore sorveglianza, mappatura dettagliata e rilevamento precoce delle anomalie. Con l'aumento delle tensioni nel Baltico e le crescenti esigenze di monitoraggio nel Mare del Nord, l'hub danese è destinato a svolgere un ruolo chiave nella sicurezza marittima regionale. Per ora, resta da vedere quanto velocemente questa espansione si tradurrà in un impatto operativo. Saildrone // Shutterstock