Saints Row Designer veterano crede che "il franchise sia morto"

Alla fine del 2025, è stato rivelato che Chris Stockman, uno dei designer originali di Saints Row, era incaricato di preparare una proposta per un nuovo reboot della serie, forse uno che potesse rimettere in carreggiata la saga dopo l'errore del reboot del 2022 che non ha colpito i fan. Anche se è entusiasmante, chiaramente non è andato come previsto, dato che Stockman ha poi risposto al messaggio di un fan con una dichiarazione priva di tutta la speranza e il potenziale dei suoi precedenti commenti quando il progetto di presentazione è stato reso pubblico al mondo.

Come osservato da Eurogamer, Stockman ha risposto a un fan deluso dal fatto che non ci siano giochi canonici nella serie da un decennio, a cui ha risposto in modo straziante:

"Onestamente, penso che il franchise sia morto, purtroppo. Ho la sensazione che Embracer non abbia alcuna capacità di farci nulla. Vorrei che le cose fossero diverse. Ho fatto del mio meglio per offrire una strada da seguire ma mi hanno ignorato."

Notizie piuttosto tragiche, tutto considerato, e informazioni che praticamente confermano che non dovremmo aspettarci di vedere i 3rd Street Saints tornare in azione tanto presto.