Sakamoto Days torna su Netflix a luglio per la sua seconda parte

Netflix è diventato un punto di riferimento per gli anime in questi giorni, con molte serie iconiche e leggendarie che compongono il suo portfolio, oltre a una serie di produzioni originali. Parlando di quest'ultimo punto, una delle aggiunte più recenti è stata Sakamoto Days, essendo questo un adattamento di un amato manga che ruotava attorno a un leggendario assassino molto tempo dopo che si era ritirato per mettere su famiglia e aprire un piccolo minimarket. La prima parte è arrivata e ha fatto il suo corso all'inizio di quest'anno, ma ora Netflix si sta preparando a presentare in anteprima anche la seconda parte.

Il debutto è previsto per il 14 luglio, questo prossimo capitolo promette di più di ciò che abbiamo imparato ad amare nella prima parte, il che significa che ci saranno "combattimenti più grandi, più risate e personaggi unici di cui ti innamorerai".

Ci è stato anche dato un teaser di questo in un nuovo trailer che potete vedere per intero qui sotto. Inoltre, non dimenticare di leggere la nostra recensione dei primi episodi di Sakamoto Days.