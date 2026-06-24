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Sakamoto Days

Sakamoto Days tornerà a Netflix per la sua seconda stagione a gennaio 2027

È stato condiviso un primo teaser trailer su cosa aspettarsi da questi nuovi episodi.

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Se ti stai chiedendo perché ultimamente si condivida così tanta notizia sull'animazione, è perché il Festival del Cinema di Annecy è in corso nel sud-est della Francia, che è quasi l'equivalente animato di Cannes.

A tal fine, Netflix ha offerto uno sguardo all'ennesimo progetto di animazione in cantiere, in particolare riguardo alla seconda stagione dell'anime Sakamoto Days. Dopo la conclusione della prima stagione a settembre 2025, ci è stato comunicato che il prossimo giro di episodi arriverà già a gennaio 2027, e ci è stato anche dato un anticipo di cosa aspettarci da questi.

È stato condiviso un breve logline personalizzato per gli episodi, che spiega che la seconda stagione ruoterà attorno a quanto segue: "La caccia al database di Slur porta Sakamoto & Shin all'istituto definitivo di addestramento degli assassini."

Dai un'occhiata a questo trailer anticipato per il prossimo lotto di episodi Sakamoto Days, con la data di uscita ufficiale che probabilmente sarà condivisa più avanti quest'anno, quando arriverà anche il trailer completo.

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