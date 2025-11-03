Sale a 28 il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa in Giamaica

HQ

Il numero di persone uccise dall'uragano Melissa in Giamaica è salito a 28, ha confermato il primo ministro Andrew Holness. Le autorità avvertono che la cifra potrebbe ancora aumentare man mano che le squadre di emergenza raggiungono aree precedentemente inaccessibili.

Strade bloccate, inondazioni diffuse e detriti continuano a rallentare le operazioni di soccorso e soccorso in tutta l'isola. Melissa, un uragano di categoria 5 , si è abbattuto martedì con una forza devastante, lasciando gran parte della Giamaica senza energia o comunicazioni per giorni.

Le regioni occidentali dell'isola, tra cui Montego Bay e Black River, sono state le più colpite. Le strade sono piene di macerie, le case sono state ridotte in macerie e molti quartieri rimangono sommersi dalle acque alluvionali. Secondo la Croce Rossa, oltre il 70% della popolazione è ancora senza elettricità, mentre circa 6.000 persone si sono rifugiate in rifugi di emergenza.

Gli aiuti lottano per raggiungere i più bisognosi

Gli sforzi per fornire cibo, acqua e forniture mediche sono stati gravemente ostacolati da frane, alberi caduti e strade danneggiate. Diversi ospedali da campo sono stati allestiti nelle aree più colpite, ma la logistica rimane una grande sfida.

Con le risorse che si stanno esaurendo, sono emerse segnalazioni di persone che entrano nei supermercati e nelle farmacie per raccogliere ciò che possono, evidenziando la crescente disperazione in alcune parti dell'isola.

Melissa è stata ora confermata come la tempesta più potente mai registrata in Giamaica, con venti sostenuti di 185 mph (295 km/h), con venti sostenuti di 185 mph (295 km/h). L'uragano ha causato decine di morti anche in altre parti dei Caraibi (31 ad Haiti e due nella Repubblica Dominicana), mentre a Cuba più di 60.000 case sono state danneggiate o distrutte.