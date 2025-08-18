Sale la tensione tra Pecco Bagnaia e Ducati: "Sto finendo la pazienza"

HQ

Pochi sportivi stanno vivendo una stagione più deludente di Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati, due volte campione della MotoGP e finalista lo scorso anno, era in teoria il favorito per il campionato MotoGP di quest'anno, dopo che il vincitore dello scorso anno, Jorge Martín, ha subito una serie di cadute devastanti nel suo anno di debutto con Aprilia che lo hanno tenuto assente per gran parte della stagione. Poi, Marc Márquez, l'"Hamilton" della MotoGP con sei titoli mondiali nella massima categoria, oltre ad altri due titoli in Moto2 e 125cc, è stato autore di una grande rimonta e ha dominato, con 418 punti, precedendo ben il fratello Alex (276) e il compagno di squadra Ducati Bagnaia (221).

Mentre Marquez vince weekend dopo weekend (l'ultima volta, lo scorso weekend in Austria), Bagnaia ha vinto solo una gara in questa stagione. Vede come il suo compagno di squadra Marc vince quasi ogni volta, su un circuito dove ha già vinto in passato, l'anno scorso. "Il vincitore lo ha fatto nello stesso tempo che ho impiegato io per vincere l'anno scorso. Quindi ho il potenziale". Ma qualcosa non va nella sua moto, altrimenti il pilota italiano non si sa spiegare cosa sia successo. E, nelle sue interviste post-gara, è stato più duro con la squadra.

"Non so perché le cose non stiano funzionando per me. Marco Bezzecchi e Marc Marquez hanno fatto tutto meglio di me. Che sono arrivato a 12 secondi di distacco su un circuito dove ho sempre fatto la differenza è qualcosa che non capisco e non capirò mai", ha detto a DAZN (via Motorsport).

"Spero che Ducati me lo spieghi, perché sto esaurendo la pazienza", ha aggiunto, sostenendo che non è colpa sua: "Sono sempre concentrato, non ho mai perso la testa. Ma oggi non sono riuscito ad accelerare; Tutti mi sorpassavano uscendo dalle curve".