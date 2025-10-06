Sam Altman rivela un "controllo più granulare" per i proprietari di IP nel nuovo aggiornamento di Sora 2

HQ

Da quando abbiamo visto i primi generatori di video AI in circolazione, sono sorte rapidamente domande sui contenuti protetti da copyright, poiché lanciare Pikachu o Darth Vader in qualsiasi prompt ti piacesse sembrava un modo rapido per i proprietari dei modelli di essere citati in giudizio. Ora, abbiamo modelli avanzati come Sora 2, e ancora una volta le persone vedono personaggi che OpenAI non possiede rappresentati in qualsiasi modo decreti un prompt.

La scorsa settimana, il capo di OpenAI Sam Altman stava optando per un modello di opt-out con Sora 2, il che significa che i detentori dei diritti avrebbero dovuto scegliere di assicurarsi che i loro contenuti non venissero utilizzati per la generazione di video. Come ha sottolineato The Hollywood Reporter, non è così che funziona la legge sul copyright.

Non è nemmeno così che funzionava Sora 2. L'IP occidentale era protetto dal modello di generazione video, ma l'IP giapponese come Pokémon, Dragon Ball e altro ancora era un gioco leale. Questo fino ad ora, dove in un nuovo post sul blog Altman ha affermato che la politica sta cambiando per essere opt-in con Sora 2.

"Stiamo ascoltando molti detentori dei diritti che sono molto entusiasti di questo nuovo tipo di 'fan fiction interattiva' e pensano che questo nuovo tipo di coinvolgimento accumulerà molto valore per loro, ma vogliono la possibilità di specificare come i loro personaggi possono essere utilizzati (anche se non lo sono affatto)". Altman ha scritto.

Le modifiche sembrano essere state apportate nel tentativo di ottenere entrate da Sora 2, che sta utilizzando molta energia per la generazione di video. C'è la speranza di condividere le entrate con i titolari dei diritti che aderiscono, il che agli occhi di Altman è una vittoria per tutti.