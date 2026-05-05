Sean Astin ed Elijah Wood parteciperanno quest'anno al secondo San Diego Comic-Con Málaga

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Il San Diego Comic-Con Málaga 2026, dall'1 al 4 ottobre, è nuovamente destinato a diventare la meta principale per la cultura pop in stile americano in Europa. Questa seconda edizione del grande evento di comico e cultura pop tenutosi fuori dagli Stati Uniti sta iniziando a rivelare il programma di ospiti speciali che arriveranno quest'anno. L'ultima conferma, di pochi minuti fa, è il pirata di gomma più amato di manga, anime e ora anche in carne e ossa, Monkey D. Luffy. O meglio, l'attore che lo interpreta su Netflix, Iñaki Godoy. Ma in precedenza, un altro attore ben noto a tutti per la sua lunga carriera nei classici del cinema era già stato confermato: la star di I Goonies, membro del cast in Stranger Things e il fermo scudiero di Frodo Baggins, Sam/Sean Astin.

Ma Sean Astin non sarà l'unico hobbit a camminare per i corridoi e le sale conferenze della FYCMA, perché qui a Gamereactor possiamo confermare che sarà accompagnato dal suo caro amico e compagno avventuriero della trilogia cinematografica di Peter Jackson, Elijah Wood, e dallo stesso Frodo Baggins. Questo ci è appena stato confermato di persona dal nuovo direttore della SDCCM 2026, Fernando Piquer, in un'intervista che potrete presto guardare qui.

I biglietti per il San Diego Comic-Con Málaga 2026 sono in vendita da ieri, 4 maggio , tramite il sito web, oltre a poter mettere le mani su alcuni oggetti da collezione unici dell'evento. Non sappiamo ancora nulla del calendario o del calendario dei panel, ma è prevedibile che, fino a quando non verranno confermati altri nomi, dovrai prenotare il biglietto con la stessa fede con cui questi due personaggi entrarono in Mordor e scalarono le pendici del Monte del Destino per distruggere l'Anello.