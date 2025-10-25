Sam Claflin vuole tornare per il reboot di Pirati dei Caraibi

La gente spesso dice che Pirates of the Caribbean è caduto da un dirupo metaforico dopo la conclusione della trilogia principale. Il quarto film, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, non era nemmeno lontanamente buono come i suoi predecessori, ma non era nemmeno lontanamente così povero come il quinto film, che è praticamente servito come un ultimo chiodo nella bara per la serie.

Ci sono vari piani in atto per riavviare Pirates of the Caribbean in un modo o nell'altro, nessuno dei quali è ancora diventato qualcosa di significativo e serio, ma se Pirates dovesse tornare in futuro, una star di On Stranger Tides ha detto che gli piacerebbe tornare per questo.

Parlando con ComicBook, Sam Claflin, che interpretava il sant'uomo Philip Swift - che è stato ridicolizzato da Blackbeard e alla fine lasciato per morto prima che il suo interesse amoroso sirena lo "salvasse" - ha detto che gli piacerebbe tornare nella serie.

"Imploriamo i produttori, perché mi piacerebbe rivisitare di nuovo quel mondo. È stato il mio primo film in assoluto.

"Avevo già fatto un po' di TV, ma come esperienza cinematografica ero così nervosa. Ero come un cervo ai fari. Non sapevo cosa stesse succedendo. E sai che spavento. Che tipo di palcoscenico su cui salire quando non sai davvero cosa sta succedendo. E così ho preso me stesso e il lavoro così sul serio che me lo meritava in molti modi. E Philip è quel tipo di personaggio.

"Ma allo stesso modo guardo indietro a quell'esperienza. Dio, vorrei essermi divertito di più. Tipo, vorrei solo permettermi di godermelo e di assaporare ogni singolo momento. Quindi mi piacerebbe avere l'opportunità di tornare sulla nave pirata. Voglio dire, sarebbe un sogno che si avvera per me. Ma purtroppo non è nelle mie mani. Quindi, Jerry Bruckheimer, se stai guardando questo, fallo accadere".

Il futuro di Pirates è un lancio di dadi in questo momento. Un giorno esce la notizia che Johnny Depp è in lista per una rappresaglia del ruolo di Captain Jack Sparrow e poi il giorno dopo lo spin-off guidato da Margot Robbie di cui si vocifera da tempo è ancora la strada da percorrere. Forse avremo entrambi, forse non ne avremo nessuno, ma se ci fosse la possibilità che Pirates tornasse con alcuni volti familiari, c'è spazio per il Filippo di Claflin in esso?