Sam Fisher ritorna nell'anime Splinter Cell: Deathwatch di Netflix

Splinter Cell è tornato, beh, forse non esattamente come tutti sognavamo, ma sicuramente meglio di niente. Netflix ha annunciato ufficialmente un nuovissimo anime basato sull'iconica serie stealth di Ubisoft, con nientemeno che l'uomo dietro John Wick e Nobody come capo creativo. Lo spettacolo debutterà il 14 ottobre e ci porterà in profondità nel mondo dello spionaggio insieme a Sam Fisher. Tra il cast vocale ci sono talenti come Liev Schreiber e Kirby Howell-Baptiste. Il trailer appena rilasciato (che puoi vedere qui sotto) offre azione fluida, brutali combattimenti ravvicinati e ambienti oscuri, proprio come dovrebbe. Per i fan di lunga data, è un grosso problema vedere finalmente qualcosa di nuovo legato a Splinter Cell.

Cosa ne pensi, potrebbe essere questo il vero affare?