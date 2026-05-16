Sam Raimi dirigerà un remake di Magic

Sam Raimi sembra non riuscire a stare lontano da piccole figure di legno malvagie e altre creature inquietanti. Secondo The Hollywood Reporter, è pronto a dirigere il prossimo remake di Lionsgate di Magic, il film horror psicologico del 1978 in cui Anthony Hopkins interpretava un ventriloquo mentalmente instabile il cui burattino, Fats, non ha certo reso la vita più facile a nessuno dei coinvolti.

Il film originale fu diretto da Richard Attenborough e, come detto, aveva come protagonista Anthony Hopkins. Il film è basato sull'omonimo romanzo di William Goldman, e Goldman ha anche scritto personalmente la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico.

Il progetto è in lavorazione da tempo con Raimi e Roy Lee come produttori, ma ora il regista di Evil Dead si sta mettendo dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è scritta da Mark Swift e Damian Shannon, la coppia dietro Freddy vs. Jason e il 2009 Friday the 13th, che sembra immediatamente una combinazione adatta per un film su un manichino ventriloquo con un omicidio negli occhi. Tuttavia, sembra che non sia stata fissata una data di uscita.

È qualcosa che aspetti con ansia?