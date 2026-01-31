Sam Raimi si chiude Spider-Man 4 spera per sempre

HQ

Se Spider-Man: No Way Home ha dimostrato qualcosa, è che la gente non aveva ancora visto abbastanza le versioni di Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Nonostante il rinnovato interesse per un quarto film di Spider-Man da parte di Sam Raimi, il regista ha definitivamente chiuso il progetto.

Parlando con ScreenRant del suo nuovo film Send Help, Raimi ha sostanzialmente detto che il tempo è passato. "[Spider-Man e Mary-Jane] sono andati altrove," ha detto, aggiungendo che non sarebbe giusto "che io tornassi indietro e provassi a resuscitare la mia versione di questa storia."

"Dopo i miei tre film, ho passato la torcia a qualcun altro. E penso che debbano continuare a seguire la trama e il pubblico che ora segue il portatore della torcia," ha detto Raimi.

Potrebbe essere che lo Spidey di Maguire faccia un altro cameo da qualche parte nell'MCU, ma per il resto Tom Holland sarà il nostro unico Spider-Man ad avere i suoi film.