Sam Rockwell e Scarlett Johansson saranno protagonisti del film d'animazione Netflix di Brad Bird, Ray Gunn

Sono pochi i registi che hanno lasciato un segno così grande nel mondo dell'animazione come Brad Bird, che durante il suo periodo di lavoro con Disney e Pixar diede al mondo Gli Incredibili e Ratatouille, e persino l'amato Gigante di Ferro prima di quello. Dire che Bird sappia come creare animazioni senza tempo e straordinarie è forse un eufemismo.

Il motivo per cui ne parliamo è che presto Bird offrirà la sua prossima animazione diretta, l'ultima dai tempi di Gli Incredibili 2 nel 2018. È considerato Ray Gunn, ed è un film elegante che combina un'ambientazione fantascientifica con quella di un classico detective in stile anni '40, il tutto per creare un film con una fusione di generi e idee.

La sinossi di Ray Gunn è ufficialmente spiegata come segue: "In Metropia, una città gigantesca in un futuro alternativo vista dal 1939, il detective privato Raymond Gunn viene coinvolto in un caso che coinvolge alieni, omicidi e una star multimediale chiamata Venus Nova."

Per quanto riguarda il motivo per cui Ray Gunn è attualmente in evidenza, Netflix ha appena condiviso una grande quantità di informazioni extra relative al progetto, in particolare su quali attori saranno protagonisti del film. Ci viene detto che Sam Rockwell e Scarlett Johansson si uniranno come attore e attrice principali nel film, mentre Tom Waits si unirà al cast. Non è chiaro chi darà la voce Waits, ma ci viene detto che Johansson presta il suo talento a Venus Nova, e Rockwell quasi certamente doppierà il protagonista Raymond Gunn.

Oltre a questo, Netflix ha condiviso alcune nuove immagini del film. Non ci è stato detto esattamente quando Ray Gunn debutterà sulla piattaforma di streaming, se non che sarà nel 2026, ma Bird ha commentato cosa spera di ottenere con questo film.

"Ray Gunn è nella mia mente da oltre 30 anni. Il film è un mix di fantascienza e classici film gialli degli anni '40... è Maltese Falcon che incontra Buck Rogers. Sono sempre stato un fan di entrambi questi generi, e mescolarli insieme mi è sembrato divertente, offrendo l'opportunità di giocare con molti elementi molto cinematografici e personaggi estremi.

"C'è una gran parte di persone che non guarda animazione. È un gruppo che sono ansioso di convincere perché è una forma d'arte straordinaria che è troppo limitata nella mente delle persone. L'animazione come mezzo è troppo interessante per limitare il tipo di storie che si possono raccontare."

Con una data di anteprima prevista per il 2026, aspettatevi un primo trailer di Ray Gunn nei prossimi mesi.