Stai già cercando di pianificare in anticipo e organizzare il tuo prossimo appuntamento di San Valentino? Se è così, perché non buttare via le romantiche chiacchiere e portare invece il tuo partner al cinema a guardare Sam Rockwell che si esibisce nei panni di un vagabondo profetico che annuncia un futuro cupo?

Il 13 febbraio 2026 (il giorno prima di San Valentino), la commedia drammatica Good Luck, Have Fun, Don't Die arriverà nei cinema, essendo questo un film che ruota attorno a un uomo trasandato e dall'aspetto strano che ha preso in ostaggio una tavola calda piena di clienti. Perché, vi chiederete? Afferma di provenire dal futuro e sta cercando di prevenire una linea temporale apocalittica alterando il corso della storia.

Rockwell interpreta il ruolo principale dell' "uomo venuto dal futuro" e guida un cast che include Michael Pena e Zazie Beetz, oltre a Haley Lu Richardson, Juno Temple, Asim Chaudry e Tom Taylor.

Per quanto riguarda la sinossi della trama di Good Luck, Have Fun, Don't Die, puoi vederlo per intero: "Un uomo che afferma di provenire dal futuro prende in ostaggio i clienti di un iconico ristorante di Los Angeles alla ricerca di improbabili reclute in una missione per salvare il mondo".

Il film è direttoPirates of the Caribbean dallo straordinario regista Gore Verbinski ed è basato su una sceneggiatura di Matthew RobinsonLove and Monsters eMonster Trucks. La data della premiere è prevista per il 13 febbraio e puoi vedere un trailer di Good Luck, Have Fun, Don't Die qui sotto.