Sam Worthington descrive la strada "dolorosa" da percorrere per Jake Sully in Avatar: Fire & Ash

Alla fine di Avatar: La via dell'acqua, Jake Sully si è trovato di fronte alla morte di suo figlio. Ora, nel Avatar: Fire & Ash, porterà con sé quel trauma mentre combatte contro nuovi e vecchi nemici per mantenere i Na'vi al sicuro.

Parlando con Empire, Sam Worthington ha anticipato come il viaggio di Jake e Neytiri continuerà nella terza uscita di Avatar. "A causa della morte di Neteyam, ora c'è una divisione in quel rapporto", Ha detto Worthington. "Questo è un grande design di Jim – come si fa a dividere la storia d'amore perfetta? Jake e Neytiri condividono questa dolorosa ferita, ma non riescono a guarire l'uno dall'altra. Quindi in un certo senso si dividono, non perché lo vogliono, ma perché stanno solo cercando di sopravvivere dentro di sé. Jake torna in battaglia e Neytiri si chiude".

"Tutti in questo film stanno reagendo da un punto di vista traumatico", ha detto James Cameron, il regista del film. "Tutti. Jake sta elaborando la morte di suo figlio. [L'altro figlio di Jake e Neytiri] Lo'ak sta elaborando la morte di suo fratello e il suo senso di colpa per questo. Il pacificatore che Jake era in 2 è cambiato, perché è in lutto. Non sa come andare avanti, e così torna nel mondo che conosce, che è il soldato. Attaccare, andare in guerra, questo è un posto confortante per Jake".

Dovremo vedere come andranno a finire le cose per Jake Sully in Avatar: Fire & Ash quando uscirà il 19 dicembre.