Sam Worthington ha già letto i copioni per Avatar 4 e 5

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Quanto dovremo aspettare per Avatar 4 e 5? Al momento, i due film dovrebbero uscire nel 2029 e nel 2031, ma queste sono date un po' provvisorie, poiché le cose possono cambiare fino a quando Disney non sarà completamente pronta a rilasciare il progetto. Sappiamo che i film sono quasi certamente in arrivo e che James Cameron sta esplorando come realizzarli più rapidamente, ma a che punto sono effettivamente avanzati nello sviluppo?

Parlando recentemente con CBS Mornings, Sam Worthington ha condiviso un breve teaser di Avatar 4 e 5, sottolineando di aver già letto le sceneggiature di entrambi i film e che il quarto è il suo preferito e un film che riporta il paradigma del mondo più ampio.

"Le ho lette. Sono davvero fortunato. Ho letto il quarto e il cinque, e il quattro è il mio preferito, quindi spero di poter continuare a viaggiare. Cambia completamente tutta la dinamica e il mondo intero."

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Se Avatar 4 dovesse debuttere a dicembre 2029 come previsto, una ragionevole ipotesi è che la produzione dovrebbe iniziare al più tardi nel 2028, ma idealmente entro la fine del 2027, dato che questi film richiedono molto tempo per essere girati e un'eternità per la post-produzione a causa della grande quantità di effetti speciali utilizzati. Al momento, stiamo aspettando una conferma ferma su quando Avatar 4 potrebbe iniziare il processo di ripresa.

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