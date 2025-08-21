Samantha Béart parla di Karlach, Baldur's Gate III e dei prossimi progetti alla Gamescom 2025

HQ

La doppiatrice Samantha Béart ha fatto il suo debutto alla Gamescom di quest'anno, avvicinando i fan a Karlach di Baldur's Gate III e dando un assaggio dei suoi prossimi ruoli in Absalum e Fading Echo.

"È la mia prima Gamescom e mi scuso con il popolo tedesco e con la comunità internazionale", Béart ha scherzato, riflettendo sulla portata dell'evento rispetto ad altre convention. "Sono appena tornato dal Comic-Con di San Diego, e questo lo fa impallidire, circa tre volte".

Béart ha condiviso le sue intuizioni sul suo lavoro in Absalum, un picchiaduro a scorrimento laterale di prossima uscita di Dotemu e Supermonks, descrivendo uno dei personaggi giocabili, Cider: "Hanno un braccio telescopico e a loro piace prendere a pugni i malfattori... molto leggero e non così pieno di traumi". Ha anche evidenziato il suo lavoro nel puzzle game indie Fading Echo, che vede la partecipazione di veterani dei giochi di ruolo come Matt Mercer e Laura Bailey: "Il mio personaggio ha i capelli blu che sfidano la gravità e ha la tendenza a trasformarsi in acqua quando risolve i puzzle... È basato su anime. È davvero carino".

Sul suo approccio alla recitazione nei videogiochi, Béart ha sottolineato l'importanza di capire il posto di un personaggio nella storia più ampia: "Darò una performance migliore se saprò, ad esempio, perché sto facendo le cose... La specificità è l'anima della narrazione". La sua esperienza come studentessa di lettere, ha detto, le dà il punto di vista sulla narrazione collaborativa nei giochi: "I giochi sono il formato più collaborativo... Si tratta di vedere dove ti collochi come pezzo degli scacchi".

Béart ha anche riflettuto sulla duratura popolarità di Karlach e Baldur's Gate III, che ha recentemente celebrato il suo secondo anniversario. "È stato inesorabile... Per fortuna i fan sono persone meravigliose. Li incontro in massa alle convention e adoro quello scambio". Ha notato la rigiocabilità e la profondità del gioco: "Ci sono ancora parti che le persone non hanno scoperto. "

Puoi guardare l'intervista completa qui sotto.