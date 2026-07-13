Samantha Béart, star di Fading Echo, parla della possibilità di lavorare sul lato dello sviluppo dell'industria videoludica

Fading Echo è un gioco unico per molteplici motivi, ma uno che spicca per chi è esperto nell'industria dei videogiochi è la fiducia immediata che gli sviluppatori/editori New Tales avevano nella star Samantha Béart. Dopo aver presentato il gioco e Béart aver detto di sì, è stato loro permesso di accedere al Discord degli sviluppatori e hanno ricevuto subito una chiave Steam.

Tutto questo, senza firmare un NDA. Béart ha spiegato come quel livello di fiducia li abbia aiutati a assumere il ruolo di Uno nel gioco, ma ha anche dato loro una grande comprensione di come è stato creato Fading Echo. Nella nostra recente intervista con Béart e il co-direttore di Fading Echo, Emmanuel Obert, ci siamo chiesti se quel livello di intuizione avesse suscitato interesse a lavorare sul lato dello sviluppo nell'industria videoludica.

"Sì, se potessi farlo part-time e alle tue condizioni," disse Béart. "Come performer, come freelance, sento che il mio lavoro in un certo senso è più stabile rispetto a quello di alcuni sviluppatori di giochi, il che è una cosa folle da dire. Gli anziani sono senza lavoro da 18 mesi ormai. È pazzesco. Lavoro molto con l'Università di Uppsala in Svezia e vado a vedere gli studenti laureati ogni anno. Ogni anno è un po', è un po' selvaggio incoraggiarli. 'Oh sì, è un grande settore.' Al momento è come: guarda intorno a te, forma un'azienda con la persona accanto a te. Questo sarà più praticabile che andare in AAA e sperare di restare impiegato."

"Sono stato consulente IT software per un po', era un lavoro a tempo pieno e lavoravo a Baldur's Gate nello stesso periodo e non ho mai più avuto quell'esperienza. È stato molto," ha concluso Béart, confermando di fatto che se vedremo il loro nome nei titoli di coda di una partita, sarà per la loro recitazione. Il che, considerando le loro grandi prestazioni negli ultimi anni, probabilmente non deluderà nessuno.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Samantha Béart ed Emmanuel Obert qui sotto, e tieni d'occhio Fading Echo prima della sua uscita il 21 luglio.