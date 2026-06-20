Samara Weaving, star di Ready or Not e Scream VI, porta la sua PS5 ovunque viaggi

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Se ti sei mai chiesto cosa fanno gli attori tra una ripresa e l'altra o cosa combinano dopo una lunga giornata di riprese, nel caso di Samara Weaving è il gioco. La star di Ready or Not, Borderline, Scream VI e Over Your Dead Body ha rivelato di portare la sua PS5 ovunque vada.

"Tutti i miei lavori, metto la PlayStation 5 nella valigia, il che è pazzesco. Occupa metà della valigia e nessuno riesce a sollevarla," dice Weaving a Polygon. Ha detto che lo porta ovunque vada, per giocare un po' velocemente quando può. Per un lavoro, dove ha collocato un pilota automobilistico, ha persino portato alcuni accessori per simulatori di corsa in volante e pedali.

Weaving dice persino che eviterà di andare a cena o di fare shopping con altre persone che lavorano a un film se sta giocando. ""Mi hanno detto 'ehi, vuoi uscire a cena?' E io ho risposto 'no, sto giocando a Assassin's Creed.' "

La sua passione per i giochi è iniziata a scuola, dove andava a casa di un'amica giorno dopo giorno perché le era permesso avere una PlayStation. "Ho vissuto lì solo un'estate al punto che i nostri genitori pensavano che fossimo gay l'uno per l'altra, il che sarebbe andato bene," Disse Weaving.

Un ringraziamento all'unico amico che permetteva i videogiochi a scuola. Erano la droga d'ingresso per la maggior parte di noi.