Samara Weaving titoli di cronaca sul prossimo thriller romanzino criminale Carolina Caroline

Samara Weaving è tornata al cinema e sta rubando la scena grazie alla sua apparizione in Ready or Not 2: Here I Come. Ma quest'estate tornerà, anche se questa volta con uno stile cinematografico piuttosto diverso rispetto al horror-slasher attualmente disponibile.

Conosciuto come Carolina Caroline, questo è un thriller romanzoso e criminale che segue Caroline Daniels di Weaving, che nel tentativo di fuggire da una piccola città texane in cui ha vissuto finora, decide di guadagnarsi una cassa rapinando e barando in tutta l'America.

La sinossi ufficiale del film aggiunge: "Il celebre regista Adam Carter Rehmmeier ha come protagonista Samara Weaving (Ready or Not, Borderline) nel ruolo di Caroline Daniels, il cui desiderio di lasciare la sua piccola città texane la porta nell'orbita di un carismatico truffatore (Kyle Gallner), e insieme tessiscono un percorso di crimine e passione attraverso il Sud-Est americano. Con la partecipazione di Kyra Sedgwick, il film presenta una colonna sonora country molto ampia, con brani di artisti come Jason Isbell, Chris Stapleton, Loretta Lynn e oltre una dozzina di altri."

Secondo la data di anteprima di questo film, la data di uscita nelle sale è fissata per il 5 giugno, e puoi vedere un brevissimo teaser trailer del film qui sotto, con un trailer completo che probabilmente arriverà mentre ci avviciniamo al debutto.