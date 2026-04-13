Samson affronta bug e problemi di prestazioni, offre ai giocatori una tabella di percorso per le correzioni

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Proveniente da ex sviluppatori di Just Cause di Liquid Swords, Samson voleva darci un assaggio del crimine open-world prima che Rockstar ci riporti alla sua forma satirizzata dell'America in Grand Theft Auto VI. Purtroppo, al lancio sembra essere stato pieno di bug, con gli sviluppatori che hanno persino riconosciuto che il gioco è stato rilasciato con dei difetti.

Tuttavia, Liquid Swords non lascerà Samson così com'è, e cercherà di migliorare il gioco. La prima patch è uscita per il gioco la scorsa settimana, e ora abbiamo una tabella di marcia per vedere miglioramenti significativi.

Secondo un recente post su Steam, Samson riceverà un altro aggiornamento questa settimana, previsto per il 15 aprile. Questo si concentrerà su stabilità, gameplay, rifinitura e un maggiore feedback dei giocatori. Il terzo aggiornamento, previsto per la settimana successiva il 22 aprile, non ha ancora dettagli importanti, ma probabilmente li avremo al lancio della seconda patch.

Al momento, Samson ha una valutazione Mixed review su Steam, con quasi 2.000 recensioni al momento della stesura. Non ci è piaciuto molto nella nostra recensione iniziale, ma forse la nave può essere rivolta, se a Liquid Swords viene dato il tempo necessario per migliorare Samson.