Samson ha una data di uscita su Xbox e PlayStation

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Liquid Swords ha annunciato che Samson: A Tyndalston Story sarà lanciato su Xbox Series X/S e PlayStation 5 il 21 settembre. Il gioco è stato rilasciato su PC ad aprile, dove ha ricevuto un'accoglienza piuttosto mediocre.

Il fondatore di Liquid Swords, Christofer Sundberg, ha già riconosciuto che il lancio per PC ad aprile è stato problematico, descrivendo lui stesso lo stato del gioco come "un po' così così". Ha anche promesso che le versioni console riceveranno "grandi aggiornamenti" rispetto alla versione di lancio della versione PC, e potete vedere alcuni di questi nel trailer qui sotto.

Il gioco sta ora arrivando su Xbox Series X/S e PlayStation 5, con entrambe le versioni in uscita il 21 settembre. Nello stesso giorno, anche la versione PC sarà disponibile tramite il Microsoft Store.