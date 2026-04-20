Samson Prevede il lancio su console questo autunno

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Non è stato un lancio facile per lo sviluppatore Liquid Swords Samson, poiché il gioco ha debuttato su PC e si è rivelato pieno di problemi di prestazioni e bug, cosa che lo studio ha dichiarato di voler risolvere il prima possibile. Ora che sono arrivati alcuni aggiornamenti che hanno affrontato molti di questi problemi, lo sviluppatore ha pubblicato una nuova roadmap che illustra i suoi piani non solo per il resto di aprile, ma anche per maggio, giugno e oltre.

Per prima cosa, possiamo aspettarci che l'Aggiornamento #2 debutterà il 29 aprile e porterà ulteriori miglioramenti di stabilità e rifinitura, oltre a ulteriori correzioni segnalate dalla community. Segue questo aggiornamento #5 la settimana dopo, il 6 maggio. L'aggiornamento #6 arriverà poi in futuro, anche se non è stata fornita una data per questa patch.

Per quanto riguarda quando verranno introdotti nuovi contenuti su Samson, la roadmap conferma anche che Content Update #1 uscirà a metà maggio e porterà un "aggiornamento di contenuti incentrato sul combattimento" con ulteriori dettagli che verranno condivisi in seguito. Seguirà un secondo aggiornamento a metà giugno che si concentrerà maggiormente sui veicoli.

Oltre a questi piani, Liquid Swords indica anche che Samson arriverà sulle console in autunno, ma le informazioni precise su questo fronte sono scarse, il che significa che dovremo semplicemente presumere che questo si riferisca almeno a un'edizione PS5 e Xbox Series X/S del gioco.

Quali sono le vostre opinioni su Samson finora? Puoi leggere la nostra recensione qui.