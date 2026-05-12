Samsung consente di bloccare app con pubblicità eccessive

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Samsung Galaxy ha un'app integrata per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle prestazioni chiamata Device Care. Aiuta a gestire l'uso della batteria, lo storage e la RAM, ma scansiona automaticamente la ricerca di malware. Secondo Android Police, Device Care si è aggiornata alla versione 13.8.80.7 e ora l'app sta anche iniziando a bloccare app con pubblicità eccessive.

La descrizione della funzione suggerisce che le app stesse non saranno bloccate, ma solo le notifiche saranno bloccate.

"Le app che inviano frequenti avvisi pubblicitari verranno messe in sonno profondo per evitare che ti disturbino."

Ci sono due opzioni: blocco di base e blocco intelligente. Il blocco di base identifica le app come invianti pubblicità frequenti, e le notifiche verranno bloccate ogni volta che vengono rilevate sul tuo telefono. Intelligent Blocking analizza gli avvisi sul tuo telefono per determinare se sono pubblicità, e blocca se sono frequenti.

Le app in sonno profondo non ti disturberanno a meno che non le apri manualmente. Queste app possono essere visualizzate nelle Impostazioni > Rapporto cura > Cura dei dispositivi > Allerte eccessivi.

Sembra che la funzione funzioni solo con One UI 8.5, e questo potrebbe spiegare perché alcuni utenti indicano di averla utilizzata fin dal lancio della serie Galaxy S26.