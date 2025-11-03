Samsung Galaxy Book Ultra4

Pochi si sono avvicinati di più alla consegna di un "MacBook Windows" di Samsung, ma come abbiamo affermato più volte nel corso degli anni, mentre la loro Galaxy Fold è stata una lenta, iterativa ma costante marcia verso qualcosa di abbastanza significativo, che ora sembra finalmente realizzato con il Fold7, lo sviluppo dei computer Galaxy Book è stato più irregolare.

Il Galaxy Book Ultra4, ad esempio, non è esattamente l'ultima mania ed è in realtà il modello dell'anno scorso, ma anche se siamo un po' in ritardo per la festa, è sorprendente quanto Samsung abbia effettivamente inchiodato le basi qui e quanto lontano siano arrivati in alcune aree.

La costruzione in sé è sbalorditiva. La superficie grigio opaco funziona brillantemente e conferisce alla macchina un aspetto professionale, con un trackpad ampio ed elegante e una fantastica tastiera con tastierino numerico. Pesa anche 1,86 chilogrammi, il che è piuttosto impressionante su tutta la linea, e questo senza sacrificare le porte essenziali. Sono disponibili due porte Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, WI-FI 6E e Bluetooth 5.3. Non manca nulla in quanto tale.

Anche il display è carino, ma qui ci imbattiamo in un difetto fondamentale. Sì, è da 16 pollici, sì, è un pannello AMOLED WQXGA+ a 2880x1800, e sì, è a 120Hz, e queste sono tutte buone notizie. Inoltre, tecnicamente parlando, si tratta di un pannello 16:10, ma ciò nonostante, forse a causa delle dimensioni dello chassis, c'è un "mento" nella parte inferiore che non fa altro che ospitare un logo Samsung, che sembra uno spreco. Ma questo non significa che il display sia scadente, anzi.

Con un massimo di Intel Core Ultra 9-185H e una RTX 4070 e 64 GB di RAM LPDDR5x, ottieni anche prestazioni per i tuoi soldi. No, non si avvicina al Asus ProArt PX16, che offre le ultime GPU della serie 50 di Nvidia, ma dovresti essere in grado di ottenere il modello di Samsung un po' più economico e ci sono aspetti in cui un Book Ultra4 è più leggero e offre prestazioni migliori.

Perché anche se il Book Ultra4 non batte il ProArt PX16 nei benchmark, il che ha senso dato che sono una generazione a parte, in realtà abbiamo spremuto oltre 12 ore con una singola carica con attività leggere legate all'ufficio. Sì, se spingi la macchina, la sua resistenza diminuisce drasticamente, proprio come con Asus, ma c'è una notevole differenza nel modo in cui queste macchine generano calore, rumore e consumo della batteria, tutto a vantaggio di Samsung.

Come accennato, potrebbe avere meno senso testare le prestazioni del Galaxy Book Ultra 4, poiché si tratta di una macchina dell'anno scorso su cui abbiamo messo le mani solo molto tardi, ma dato che molte persone probabilmente la acquistano per compiti particolarmente creativi, abbiamo comunque eseguito una piccola serie di test.

Panca Geek 6



Unipolare: 2452



Multipolare: 12469



3DMark:



Raid notturno: 35909



Colpo di fuoco: 17790



Spia del tempo:



8029



Video del freno a mano (da 4K a 1080p):

In questo contesto, abbiamo visto che la CPU è rimasta sorprendentemente fresca, anche se con il TDP integrato di Samsung sia per la CPU che per la GPU, che secondo alcuni altri media ha limitato leggermente le prestazioni. Abbiamo visto poco meno di 40 gradi, che è evidente, ovviamente, ma non bruciante, e anche se il livello di rumore era di circa 45 decibel, era un rumore abbastanza piacevole senza il "coil whine" che Kim qui in ufficio ha dimostrato, che è molto più fastidioso per periodi più lunghi.

Il Galaxy Book Ultra4 è fondamentalmente un'ottima idea, e sono pericolosamente vicini a corrispondere Apple qui. Forse sarebbe meglio se Samsung tentasse di ridisegnare leggermente il telaio per sottolineare che la versione Ultra è qualcosa di un po' diverso - bordi leggermente più morbidi, forse - ma a prescindere, ottieni prestazioni, durata della batteria e robustezza per i tuoi soldi.