Per me, è ancora del tutto incomprensibile come le tendenze stravaganti e retrospettive - non da ultimo in termini di design, create da Apple - vengano copiate così senza meta dai loro concorrenti per un'eternità assoluta. Lo stelo di varie cuffie in-ear è una di queste cose. Un design iconico che, insieme alla plastica bianca gessosa, ha reso gli Airpods una sorta di prodotto lifestyle. Un must-have per chiunque voglia (e voglia) essere come tutti gli altri. Poi lo stelo bianco doveva sporgere da un orecchio, indipendentemente dal fatto che le cuffie venissero utilizzate o meno.

Il design con il gambo lungo non è niente di speciale e il colore grigio-blu scuro è brutto, ma per il resto questi sono perfetti.

Samsung, come JBL e una miriade di altri produttori nello stesso segmento, ha snobbato questo design, anche se in un mondo ragionevole in cui la creatività va oltre la punta del naso, avrebbe dovuto essere scartato cinque anni fa. Perché il gambo stesso è orribile. Avere un bastoncino che assomiglia di più alla testina di uno spazzolino da denti di un Oral B, che sporge dall'orecchio e scende verso la parte superiore della mascella è un design di per sé che sembra deplorevole. Non voglio uno stelo nelle mie orecchie. Non voglio cuffie con questo fattore di forma e non capisco perché Samsung, ad esempio, non ci aggiri e nasconda invece il piccolo microfono che si trova nella parte inferiore dello stelo all'interno dello chassis stesso. Detto questo, le Samsung Galaxy Buds 3 FE sono ottime cuffie. Non ho alcun dubbio su questa sentenza. Questi auricolari sono buoni. Suonano bene e si comportano bene. Permettetemi di approfondire:

I Samsung Galaxy Buds 3 FE hanno le stesse dimensioni degli Airpods 2 e ospitano elementi che misurano 11 millimetri e, naturalmente, hanno la capacità di riprodurre audio ad alta definizione, audio a 360° e Ambient Audio. Offrono la cancellazione attiva del rumore, sono presenti sei microfoni e supportano il Bluetooth 5.4. I gusci pesano cinque grammi ciascuno e sono realizzati in plastica, il che sembra un po' troppo economico (e il colore grigio scuro/blu scuro sembra economico). A parte questo, il design è ok, anche se lo stelo è, come ho detto, filamentoso ed extra lungo.

La cosa del gambo dovrebbe davvero estinguersi presto. Sarebbe vantaggioso.

L'ergonomia è molto buona. Si adattano perfettamente alle orecchie e non si sentono mai pesanti o a disagio dopo diverse ore di ascolto prolungato. Anche il suono è molto buono. C'è un calore che è facile da apprezzare e, rispetto agli Airpods (3), suonano meglio, su tutta la linea. C'è una presenza qui che manca agli Airpods e c'è una larghezza del registro che li fa sembrare più ariosi rispetto all'equivalente di Apple e ai modelli più economici di Samsung. Mi piace la gamma media e la sua stretta, e gli alti non diventano mai acuti o pungenti come spesso fanno gli Airpods. Va detto, tuttavia, che puoi utilizzare la piena capacità audio di queste cuffie solo se hai un telefono Samsung, il che significa che le consiglio solo a chi ha un telefono Samsung. Il "Samsung Seamless Codec" (SSC) è molto buono e chiaramente paragonabile ad AptX, che ovviamente si desidera utilizzare se si spendono 129 euro per questi.

Se possiedi un telefono cellulare Samsung e stai cercando nuovi auricolari, assicurati di dare un'occhiata a questi.

Anche la durata della batteria è buona. Non eccezionale, ma buono. Con ANC abilitato, ho circa sei ore e 20 minuti per carica dagli auricolari e ci sono 30 ore nella custodia inclusa. Anche la qualità delle chiamate è buona. I sei microfoni lavorano efficacemente per rendere la voce naturale e chiara e anche la funzionalità - risposta, attivazione e disattivazione dell'ANC, accensione/spegnimento in modalità trasparenza - è molto buona. L'unica cosa che non mi piace molto, oltre al design in sé e alla qualità dei materiali, è il fatto che le Samsung Galaxy Buds 3 FE non si mettono in pausa automaticamente quando le tolgo dalla mia testa. Sembra una funzione ovvia oggi e ovviamente avrebbe dovuto essere costruita qui.