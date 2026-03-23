Samsung Galaxy Buds4 Pro

La serie Buds di Samsung si è lentamente evoluta da un'aggiunta piacevole al tuo telefono a hardware di rilievo a sé stante. Sebbene l'ultima versione, i Buds4 Pro, siano completamente integrati nell'ecosistema Samsung, incluse alcune delle migliori animazioni di rotazione che abbia mai visto se li usi in connessione con un telefono Samsung, sono un ottimo hardware a sé stanti e a un livello di prezzo che si colloca appena al di sotto della maggior parte delle altre offerte premium.

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Il design è ancora moderno e elegante, industriale e leggermente futuristico, sottile ma con piccole curve che lo indicano come un prodotto Samsung per chiunque lo conosca grazie al pezzo di alluminio allungato da cui realizza il gambo e che, per qualche motivo, nel gergo Samsung, è considerato una "lama". Fa anche sapere a tutti che probabilmente hai un telefono Samsung perché, a mio dispiacere, per poter usare l'audio a 24 bit/96kHz devi possedere un telefono Samsung compatibile che debba essere acceso manualmente. Questo naturalmente si aggiunge all'abbonamento a un servizio di streaming premium come Qobuz o Tidal che offre materiale a 24 bit. E sì, si percepisce la differenza, non solo nelle cuffie ma anche nelle auricolare.

Mi piace la custodia per la ricarica wireless, che è semitrasparente, compatta e piacevole al tatto. La mia esperienza è che la plastica trasparente si incastra col tempo a causa di graffi e tagli, ma dato che non abbiamo questi prodotti per anni prima di fare una recensione, non posso dire se valga anche in questo caso. Le punte delle orecchie meritano anche riconoscimento per essere sode ma morbide e mai sgradevoli nonostante l'uso prolungato.

Questi sono, come molti moderni in-ears premium, realizzati con un design a doppio driver. Questo significa che i medi e i bassi hanno un proprio woofer dedicato da 11 mm e il tweeter è un tweeter planare da 5,5 mm, non molto diverso da alcuni degli altoparlanti compatti migliori. Questo la distingue notevolmente dalla versione non professionale, ma la eleva anche oltre il mare di prodotti che utilizzano un design a driver singolo normale. Perché non promuovano l'uso di driver planari invece di driver dinamici normali, visto che dalla maggior parte degli audiofili li considera superiori, è qualcosa che trovo difficile da capire. Utilizzano anche un design a doppio amplificatore, un po' esagerato per qualcosa che consuma così poca potenza, ma che è comunque un tocco piacevole per l'audio purista. Tutto questo, insieme alle enormi quantità di funzionalità, ha un prezzo: riduzione della durata della batteria. Con l'ANC, sono offerte poco meno di sei ore di autonomia della batteria e 25 ore inclusa la custodia di ricarica. È accettabile ma non eccezionale. Io carico circa una volta ogni due settimane, a prescindere da tutto, quindi per me è poca differenza.

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Una delle cose per cui Samsung ha bisogno di riconoscimento è l'uso pratico dell'IA, che in questo caso è la riduzione del rumore per aumentare la chiarezza delle chiamate in arrivo e l'accesso diretto all'IA. Usano anche un sistema di controllo basato su pizzicare e, onestamente, preferisco quel tipo di uso tattile piuttosto che solo il tocco.

Quindi, la qualità del suono. Pensavo stessimo parlando di AptX HD o simili, ma no, è l'SSC, il Samsung Seamless Codec o il sound UHQ. Questo significa integrazione senza soluzione di continuità con quasi tutti i prodotti Samsung ma anche nessuna compatibilità con altro, almeno per i consumatori medi, e questo danneggia il metallo lucidato perché ti rende di fatto ancora più legato all'ecosistema Samsung e non sono un fan di questo. So che è dovuto a funzionalità extra come l'"ottimizzazione adattiva", il passaggio tra più dispositivi Samsung più recenti contemporaneamente e l'audio a 360 gradi, ma preferirei decisamente auricolari che possano fare 24 bit indipendentemente dal dispositivo a cui sono collegati.

Peccato perché il suono 24-bit con SSC è fantastico con i Buds4 Pro. Molto headspace, separazione tra i singoli strumenti, grande palcoscenico sonoro, risoluzione davvero alta, bassi precisi e precisi senza perdita di dettagli, e una riproduzione relativamente neutra con una colorazione snella. Dal punto di vista sonoro, è una prestazione eccezionale per il prezzo. Ha persino un ANC davvero ottimo che fallisce solo con suoni striduli molto alti e spontanei (viaggio molto in treno). Tuttavia, la chiarezza del suono è ciò che spicca di più.

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Inutile dire che mi piacciono molto. Dal punto di vista sonoro, sono fantastici, ma nonostante un suono brillante, comfort e un'ottima ANC, dovrò togliere un gradino a causa della necessità di un nuovo dispositivo Samsung. Capisco che offra un'esperienza completa del brand, ma odio altrettanto gli ecosistemi chiusi. Se hai un dispositivo compatibile, compralo, perché non c'è bisogno di ripensarci, ma altri dovranno trovare qualcos'altro o spendere per un nuovo telefono Samsung allo stesso tempo.