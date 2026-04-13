Samsung Galaxy S26 Ultra

Uso dispositivi Ultra o meglio "Note" da molto tempo, quindi sono consapevole che chiamare rivoluzione o evoluzione i passaggi incrementali tra ogni iterazione è una totale sciocchezza. Sono piccoli ma ogni volta sono miglioramenti desiderati. Un buon esempio è come a un certo punto i dispositivi abbiano acquisito un po' di circonferenza, e così con ogni nuova generazione il dispositivo si è leggermente rimpicciolito, arrivando all'attuale S26 Ultra, che, per mancanza di un termine migliore, sta finalmente arrivando a una fase della sua vita in cui è della stessa dimensione degli altri smartphone. Beh... a parte l'esposizione, come sempre, decisamente più grande. È anche passato dal titanio all'alluminio, un passo indietro che dovrebbe renderlo più leggero. Insieme, con angoli più arrotondati, questo telefono più snello offre una forma e una dimensione più convenzionali nonostante il grande display AMOLED 2X da 6,9", che appare anche più luminoso e offre colori migliori rispetto al modello dell'anno scorso.

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Nonostante la serie Ultra sia rimasta quasi allo stesso livello di prezzo per molto tempo - quindi tecnicamente Samsung non mentirebbe se affermasse che il telefono è diventato più o meno più economico nel tempo - non sono esattamente economici. La nostra unità di prova è la più economica, la versione economica offre 12 GB di memoria e 256 GB di spazio per 1.449 €. Puoi pagare altri 200 € per l'opzione da 512 GB e per altri 300 € hai 16 GB di memoria e 1 TB di archiviazione. Ma Samsung ci ha anche prestato un orologio e in-euri abbinati, perché questo non è un telefono, è il fulcro della tua vita digitale Samsung, un ecosistema completo dove tutto funziona insieme in perfetta sincronizzazione, e anche se costa molto da configurare, riescono a mantenere questa parte con un'integrazione completa e perfetta.

A quel prezzo, tra l'altro, non hai un caricabatterie e nemmeno una copertura, cosa che trovo esasperante. Questo mi ha spinto verso dbrand e la loro serie GRIP per l'S26 Ultra, e mi pento di aver speso soldi per le cover originali Samsung perché sono superiori e, dato che sono stato piuttosto sfortunato a un certo punto, sono anche brave a proteggere il telefono vero e proprio costando lo stesso o meno rispetto a quelle generiche.

Tuttavia, hai un display per la privacy. Questo da solo, soprattutto se fai il pendolare o usi il telefono in ufficio, in aula o in qualsiasi altro luogo dove gli altri possano vedere facilmente lo schermo, è una delle invenzioni più importanti dei tempi moderni. Finora, Samsung è l'unica a offrirlo al mercato consumer più ampio, ma spero che altri lo seguano. Agisce come un film sottile sul display, distorcendo la visuale per chiunque si esci da un angolo di vista molto stretto.

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La pancia della bestia ospita uno Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questo rende anche uno dei chipset mobili con le prestazioni più alte sul mercato, ma la mia esperienza in cinque generazioni di telefoni Ultra è che comporta anche qualche difficoltà nella gestione della durata della batteria. La ricarica è finalmente aumentata da 45 Watt a 60 Watt, con la ricarica wireless da 25 Watt. I modelli più grandi, cioè la versione da 1 TB, ora dispongono anche di 16 GB di RAM. La batteria è di 5000mAh, leggermente più grande rispetto agli altri modelli S26, ma cosa più importante, Samsung ha effettuato alcune ottimizzazioni software affinché il tuo telefono non consumi più batteria come un ippopotamo affamato.

Una cosa per cui vorrei fare i complimenti a Samsung è la "nuova" fotocamera principale. La 200MP non è una novità propria, ma utilizza un nuovo sensore e un ALoP (All Lens on Prism) per la fotocamera periscopica 5x che offre una risoluzione di 50MP. Il setup delle telecamere presenta anche un nuovo blocco orizzontale che, almeno in teoria, permette una stabilizzazione simile a un cardan, che avevo completamente dimenticato di provare durante i test, dato che il video 4K/8K era già piuttosto impressionante. In generale, ho notato meno rumore dell'immagine, sia in ambienti luminosi che soprattutto bui, e un autofocus migliore, anche se non sono sicuro se ciò sia dovuto all'ottimizzazione hardware o software.

Non sono sicuro se Samsung stia facendo la cosa giusta o sbagliata, dato che l'IA è ancora presente ma sotto forma di piccoli programmi indipendenti. Spingi a scansionare lo schermo per il contesto, cerca su Google Gemini per altre cose, e anche Bixby c'è, più forse uno o due altri che ho dimenticato. Sembra che produttori come Samsung abbiano capito che il pubblico non vuole prodotti di IA troppo intensi, dato che potrebbero aver ridotto un po' troppo il ritmo. Vorrei un sistema che facesse tutto e si attivasse solo quando glielo chiedo, ma è comunque una tecnologia avanzata.

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Gli altoparlanti sono ancora di altissimo livello. Sembra stupido, ma in realtà conta per chi spesso usa il telefono senza cuffie. Inoltre, la penna S non è stata eliminata. È stato ancora ridotto a una penna senza funzionalità aggiunte, il che è un peccato, ma è presente. Una volta che ti abitui per il fotoediting (e ci sono molte opzioni basate principalmente sull'IA), non si torna indietro. Essendo piuttosto all'antica, amo ancora prendere appunti in questo modo e nessuno lo fa meglio di Samsung.

In definitiva, questo è un vero miglioramento e offre alcune buone idee, in particolare il display per la privacy, che sarà un enorme punto di forza per i pendolari come me. Rispetto al resto del mercato, il prezzo di questo telefono di punta è quasi ragionevole.