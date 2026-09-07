Samsung Galaxy Watch 9

Sebbene la rivitalizzazione di WearOS da parte di Google avesse inizialmente la promessa di un mercato più vivace degli indossabili Android, le cose non sono andate proprio così. È vero, ciascuno dei principali attori - che sia Google stesso, Samsung, Huawei o Oppo - continua a cercare di espandere i propri ecosistemi in stile Apple, e anche se questo avviene tramite Android in un modo o nell'altro, nessun nuovo attore è davvero entrato in gioco. Anzi, è proprio il contrario.

Ma se hai un telefono Samsung, se hai investito nel rivoluzionario Fold 8 e cerchi un compagno adatto, Samsung ha uno smartwatch pronto che, ancora una volta, delude in termini di durata della batteria, ma offre un'esperienza funzionale e esteticamente impressionante, anche se un po' iterativa.

Chiariamo una cosa fin dall'inizio: non c'è traccia dell'innovazione di design che si trova con il Fold 8 nel Watch 9, l'ultimo smartwatch "mainline" di Samsung. Il profilo stesso è esattamente lo stesso "scoiattolo", cioè un quadrante circolare inserito in un quadrato leggermente curvo. Resta comunque un... look interessante, ma è sia incredibilmente leggero che relativamente confortevole da indossare, indipendentemente dal fatto che si indossi il modello 40 millimetri o il suo fratello maggiore.

Il display del modello da 44 millimetri, che è quello che abbiamo testato, ora è di 1,5 pollici con una risoluzione di 480x480 pixel - un display Super AMOLED che eroga 3.000 nit nelle condizioni giuste. Dispone anche della certificazione 5ATM, oltre a IP68 e MIL-STD-810H, quindi può facilmente resistere a pressione, calore, freddo, acqua e la maggior parte delle altre condizioni difficili.

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Dispone di un nuovo chip, un Qualcomm Snapdragon Wear Elite dedicato, che permette al sistema operativo WearOS di Samsung, ben sviluppato, di funzionare senza problemi gravi. In definitiva, bisogna togliersi il cappello alla dedizione di Samsung a OneUI, e fortunatamente si sono gradualmente allontanati dall'approccio più rigido e noioso al design software a favore di qualcosa che prende in prestito un tocco della giocosa di Google. D'altra parte, questo sistema operativo desidera davvero il "bordo" fisico - o bordo rotabile - che ha la versione più costosa, soprattutto perché la navigazione tra i widget è ancora orizzontale.

Il problema principale, come spesso accade con gli smartwatch, è la durata della batteria. Mi sembra davvero un mistero che Samsung non abbia copiato, ad esempio, il design del TicWatch, o semplicemente abbia fatto qualcosa per estendere la durata della batteria a più di un giorno. Mi è sempre rimasto meno del 10% prima di andare a letto alle 22, e semplicemente non dura più. No, i modelli standard di Apple Watch non se la cavano meglio, ma d'altronde ci sono modi per aggirare la cosa.

Fortunatamente, Samsung eccelle ancora nel tracciamento. Non ho riscontrato "lacune" nei dati del sonno come altri recensori, ma ho ricevuto aggiornamenti coerenti e intelligenti su tutto, dalla frequenza cardiaca ai disturbi del sonno. È stato affascinante avere tutte queste informazioni, e Samsung ha gradualmente trovato modi intelligenti per illustrare e evidenziare questi dati senza che diventino distraenti.

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Un Watch 9 costerà £350 per la versione da 44 millimetri, il che significa che Samsung raggiunge il prezzo di un Apple Watch Series 11 standard. Tuttavia, ci sono alternative più economiche, come la serie GT di Huawei, che spesso si trova a meno prezzo e che nel tempo ha anche costruito un set di funzionalità robusto. Personalmente, sceglierei comunque un Watch 8 Classic con la leggerezza rotante, perché è semplicemente un modo più interessante di navigare nel sistema operativo, e non è che sia cambiato molto da allora. D'altra parte, Samsung offre risultati costanti, e il Watch 9 soddisferà la stragrande maggioranza di chi è interessato, anche se dovranno cercare modi per aumentare seriamente la durata della batteria.