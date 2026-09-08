Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung sta aumentando i prezzi, ma per il resto mantiene le cose così com'è.
È difficile non far sì che una recensione del Galaxy Z Flip 8 di Samsung si concentri esclusivamente sul prezzo. Sì, ancora una volta il prezzo è aumentato (forse a causa della crisi dei componenti in corso), e questo significa che Samsung ora chiede £1.150, dopo essere scesa intorno alla soglia di £899-£999 solo pochi anni fa (i prezzi fluttuano). Questo avviene in un momento in cui i miglioramenti reali sono... beh, minori.
Il telefono è più leggero, ora pesa solo 180 grammi, e ha anche un profilo molto più sottile, ma a parte questo, sarebbe difficile trovare miglioramenti evidenti rispetto al modello dell'anno scorso.
Ha certificazione IP48, protezione Armor Aluminium e una nuova cerniera; tutto funziona perfettamente, che tu stia usando il telefono sotto la pioggia, lo faccia cadere ogni tanto, o abbia bisogno di usare la Modalità Flex per scattare un selfie improvvisato. Il design a flip è robusto, e lo è da diversi anni ormai. Purtroppo, la batteria non è cresciuta - è ancora 4300mAh - e riesce comunque a superare una giornata intensa solo per un po' di tempo. Questa è sicuramente un'area in cui la durata della batteria deve migliorare, soprattutto ora che alcuni produttori stanno iniziando a usare batterie in carburo di silicio. Inoltre, c'è "solo" la ricarica cablata da 25W e la ricarica wireless da 15W - e nessuna Qi 2.2 con magneti ispirati a MagSafe - che sfortuna.
I due schermi sono, ovviamente, molto più luminosi. L'interno LTPO AMOLED 2X pieghevole può raggiungere i 3.000 nit, e in più ci sono naturalmente 120Hz, HDR10+ e una densità di pixel di 400 ppi. Il piccolo display con copertura è quasi altrettanto luminoso e funziona altrettanto in modo impressionante. Questi display sono calibrati, stupefacenti e reattivi, e non c'è assolutamente nulla di critico qui.
All'interno troviamo un SoC Exynos 2nm, perché sì, Samsung insiste ancora nell'usare chip diversi in questi telefoni a conchiglia. Detto ciò, personalmente non ho riscontrato problemi di prestazioni, né in termini di riscaldamento né di rallentamenti, anche se non direi che i miei modelli personali di utilizzo spingano un chip del genere al limite. Durante registrazioni 4K prolungate, il telefono si riscalda e la durata della batteria ne risente, ma l'abbiamo già visto prima. Questo Exynos 2600 è un SoC a 10 core - due core in più rispetto alla variante Snapdragon - anche se non offre un aumento significativo delle prestazioni; stranamente, però, entrambe le varianti sono limitate a 12GB di RAM. I clienti se ne accorgeranno questo? È difficile dirlo, ma è piuttosto strano che Samsung non offra l'opzione di 16GB in un momento in cui questo è in gioco tra i concorrenti. E già che ci richiamo: puoi averlo solo con 512GB - nessuna variante da 1TB.
E ora torniamo al prezzo. Qui in Danimarca, il Flip 8 è aumentato di poco meno di 1.000 corone, e se guardi il sito web di Samsung, la variante da 512GB è disponibile a 11.999 corone (anche se con offerte introduttive più basse e offerte migliori da rivenditori terzi). In linea di principio, diventa meno comprensibile - e giustificabile - che un telefono a un prezzo così alto non includa una telefotocamera. Hai un obiettivo standard grandangolare da 50 megapixel f/1.8 23mm con OiS, e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel a f/2.2 13mm con un campo visivo di 123 gradi. Questo va... bene, ma qui non ci sono aggiornamenti memorabili, e il basso numero di megapixel dell'obiettivo ultra-grandangolare è particolarmente evidente, così come la totale assenza di zoom ottico. In un telefono che costa più di certi modelli di punta che offrono una versatilità molto, molto maggiore, è frustrante che Samsung sia stata così poco ambiziosa con il sistema fotocamera. Non c'è nessuna emozionante funzione a doppia apertura, nessuna tecnologia per obiettivi liquidi e nessuna funzione 'spingi' che possa dare agli utenti più strumenti con cui giocare.
Questo telefono, che potrebbe costare potenzialmente oltre £1.100, non ha uno zoom ottico e attrae i consumatori che scattano molte foto. Questo sarebbe meno problematico se il telefono non fosse aumentato di prezzo del 25% negli ultimi anni, ma è successo. E lo ha fatto in un momento in cui non ci sono altre aggiunte degne di nota che giustifichino l'aumento di prezzo.
Non c'è assolutamente nulla di particolarmente sbagliato nel Flip 8. Se ti piace la formula Samsung, qui c'è più dello stesso aspetto, e il design è solido come lo è stato da tempo. È affidabile, costruito in modo impeccabile, si sente brillante in mano e si comporta come previsto. Ma abbiamo il diritto di aspettarci di più. Questo è un po' il punto.