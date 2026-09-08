Samsung Galaxy Z Flip 8

È difficile non far sì che una recensione del Galaxy Z Flip 8 di Samsung si concentri esclusivamente sul prezzo. Sì, ancora una volta il prezzo è aumentato (forse a causa della crisi dei componenti in corso), e questo significa che Samsung ora chiede £1.150, dopo essere scesa intorno alla soglia di £899-£999 solo pochi anni fa (i prezzi fluttuano). Questo avviene in un momento in cui i miglioramenti reali sono... beh, minori.

Il telefono è più leggero, ora pesa solo 180 grammi, e ha anche un profilo molto più sottile, ma a parte questo, sarebbe difficile trovare miglioramenti evidenti rispetto al modello dell'anno scorso.

Ha certificazione IP48, protezione Armor Aluminium e una nuova cerniera; tutto funziona perfettamente, che tu stia usando il telefono sotto la pioggia, lo faccia cadere ogni tanto, o abbia bisogno di usare la Modalità Flex per scattare un selfie improvvisato. Il design a flip è robusto, e lo è da diversi anni ormai. Purtroppo, la batteria non è cresciuta - è ancora 4300mAh - e riesce comunque a superare una giornata intensa solo per un po' di tempo. Questa è sicuramente un'area in cui la durata della batteria deve migliorare, soprattutto ora che alcuni produttori stanno iniziando a usare batterie in carburo di silicio. Inoltre, c'è "solo" la ricarica cablata da 25W e la ricarica wireless da 15W - e nessuna Qi 2.2 con magneti ispirati a MagSafe - che sfortuna.

I due schermi sono, ovviamente, molto più luminosi. L'interno LTPO AMOLED 2X pieghevole può raggiungere i 3.000 nit, e in più ci sono naturalmente 120Hz, HDR10+ e una densità di pixel di 400 ppi. Il piccolo display con copertura è quasi altrettanto luminoso e funziona altrettanto in modo impressionante. Questi display sono calibrati, stupefacenti e reattivi, e non c'è assolutamente nulla di critico qui.

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All'interno troviamo un SoC Exynos 2nm, perché sì, Samsung insiste ancora nell'usare chip diversi in questi telefoni a conchiglia. Detto ciò, personalmente non ho riscontrato problemi di prestazioni, né in termini di riscaldamento né di rallentamenti, anche se non direi che i miei modelli personali di utilizzo spingano un chip del genere al limite. Durante registrazioni 4K prolungate, il telefono si riscalda e la durata della batteria ne risente, ma l'abbiamo già visto prima. Questo Exynos 2600 è un SoC a 10 core - due core in più rispetto alla variante Snapdragon - anche se non offre un aumento significativo delle prestazioni; stranamente, però, entrambe le varianti sono limitate a 12GB di RAM. I clienti se ne accorgeranno questo? È difficile dirlo, ma è piuttosto strano che Samsung non offra l'opzione di 16GB in un momento in cui questo è in gioco tra i concorrenti. E già che ci richiamo: puoi averlo solo con 512GB - nessuna variante da 1TB.

E ora torniamo al prezzo. Qui in Danimarca, il Flip 8 è aumentato di poco meno di 1.000 corone, e se guardi il sito web di Samsung, la variante da 512GB è disponibile a 11.999 corone (anche se con offerte introduttive più basse e offerte migliori da rivenditori terzi). In linea di principio, diventa meno comprensibile - e giustificabile - che un telefono a un prezzo così alto non includa una telefotocamera. Hai un obiettivo standard grandangolare da 50 megapixel f/1.8 23mm con OiS, e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel a f/2.2 13mm con un campo visivo di 123 gradi. Questo va... bene, ma qui non ci sono aggiornamenti memorabili, e il basso numero di megapixel dell'obiettivo ultra-grandangolare è particolarmente evidente, così come la totale assenza di zoom ottico. In un telefono che costa più di certi modelli di punta che offrono una versatilità molto, molto maggiore, è frustrante che Samsung sia stata così poco ambiziosa con il sistema fotocamera. Non c'è nessuna emozionante funzione a doppia apertura, nessuna tecnologia per obiettivi liquidi e nessuna funzione 'spingi' che possa dare agli utenti più strumenti con cui giocare.

Questo telefono, che potrebbe costare potenzialmente oltre £1.100, non ha uno zoom ottico e attrae i consumatori che scattano molte foto . Questo sarebbe meno problematico se il telefono non fosse aumentato di prezzo del 25% negli ultimi anni, ma è successo. E lo ha fatto in un momento in cui non ci sono altre aggiunte degne di nota che giustifichino l'aumento di prezzo.

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Non c'è assolutamente nulla di particolarmente sbagliato nel Flip 8. Se ti piace la formula Samsung, qui c'è più dello stesso aspetto, e il design è solido come lo è stato da tempo. È affidabile, costruito in modo impeccabile, si sente brillante in mano e si comporta come previsto. Ma abbiamo il diritto di aspettarci di più. Questo è un po' il punto.