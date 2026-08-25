Samsung Galaxy Z Fold 8

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C'è qualcosa di fondamentalmente attraente nella tecnologia che può cambiare radicalmente la sua forma per adattarsi alle proprie esigenze. È proprio per questo motivo che gli smartphone pieghevoli sono un concetto affascinante per il consumatore giusto, che si tratti di un "flip" che si trasforma da una dimensione standard di telefono a qualcosa di molto più piccolo e compatto, o di un "libro" che combina un telefono standard e un tablet in un unico dispositivo.

Ma per quanto mi riguarda, c'è anche un fraintendimento fondamentale radicato in questi due formati, che altri produttori hanno già cercato di risolvere, e dove questa stessa soluzione sta ora facendo un ritorno trionfale. Sto ovviamente parlando della necessità sia di un telefono molto più compatto rispetto a quello offerto dal mercato di massa, sia di un formato simile a un tablet. Dato che gli smartphone pieghevoli offrono questa dualità, perché non proprio questa?

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Oppo l'ha già provato, e in un certo senso anche Google con il primo Pixel Fold, ma oggi entrambi usano lo stile "libro", con mio grande disappunto. Ma ecco che arriva Samsung – forse perché Apple si apprêta a reintrodurre questo formato – con il Galaxy Z Fold 8, un telefono molto più compatto persino della media degli iPhone Pro, ma che vanta una grande tela proprio dietro quella elegante cerniera in alluminio Armor. In altre parole, finalmente abbiamo il fattore di forma perfetto.

Questo significa una forma più quadrata e corta per il display esterno, che misura "solo" 5,4 pollici, oltre a un display interno più grande da 7,6 pollici, e non posso sottolineare abbastanza quanto sia meraviglioso l'uso quotidiano proprio con queste due dimensioni di display. Questi sono anche competitivi in tutte le stesse specifiche piuttosto banali che conosci. 1972x1248 Dynamic AMOLED 2X a 120Hz esterno, 1848x2448 Dynamic AMOLED 2X a 120Hz all'interno, entrambi con profondità di colore di 16M, luminosità superba e calibrazione che, naturalmente, è tra le migliori del settore.

Allo stesso modo, le prestazioni non sono un problema, e non lo sono da anni. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (nessun Exynos in questi pieghevoli raggiungeva un clock fino a 4,74GHz, insieme a 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria. È tutto qui, e che si tratti di gaming, multitasking (che è il modo principale in cui personalmente sto sfruttando al meglio la gamma più ampia), o qualsiasi cosa nel mezzo, non ci sono davvero lamentele genuine che potrei fare qui che possano interessare al consumatore medio.

Beh, a parte la telecamera, ovviamente. Non fraintendere; Non c'è nulla di sbagliato nelle due lenti disponibili qui. Uno è un obiettivo standard grandangolare da 50 megapixel a f/1.8 con stabilizzazione ottica, affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel f/1.9 con campo visivo di 120 gradi. Tutto funziona bene e, soprattutto negli ultimi anni, Samsung ha compiuto dei grandi passi avanti con la sua pipeline "computazionale". Questo significa migliore esposizione, prestazioni migliori in condizioni più difficili e una resa dei colori che non è più così simile a quella di Instagram. Questo telefono scatta foto fantastiche.

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Tuttavia, c'è qualcosa di gravemente sbagliato nel far pagare circa £1.700 per un telefono che non ha affatto un obiettivo teleobiettivo e offre uno zoom ottico non superiore a 2x. Nonostante gli aggiornamenti software qui, la differenza tra questo Z Fold 8 e lo Z Fold 8 Ultra significa che chi desidera questo fantastico formato deve "sacrificare" più versatilità della fotocamera, e questo è semplicemente inaccettabile a questi prezzi.

Detto questo, se riesci a convivere con meno opzioni ottiche, c'è molto da amare. Anche la OneUI di Samsung ha fatto molta strada e ora offre un'esperienza piuttosto "Apple", con la stessa estetica di design giocosa, ma in cui le cose sono generalmente un po' più facili da comprendere. Non supera del tutto l'approccio di Google ad Android, ma è un ecosistema entusiasmante, senza dubbio. Inoltre, il telefono ha la certificazione IP48, la batteria da 4800mAh dura tutto il giorno e si carica abbastanza velocemente sia con la ricarica cablata da 45W che con la ricarica wireless da 20W.