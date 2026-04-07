Samsung interrompe la sua app di messaggistica, agli utenti si consiglia di passare a Google Messages

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Un chiaro annuncio di fine servizio è stato pubblicato sul sito di supporto statunitense di Samsung, affermando che "l'applicazione Samsung Messages sarà dismessa a luglio 2026. Aggiorna oggi a Google Messages come app di messaggistica predefinita per mantenere un'esperienza di messaggistica coerente su Android". Per noi nel resto del mondo, la dichiarazione chiarisce che "applicabile solo al mercato statunitense", almeno per ora.

Come riportato da AP News, i possessori colpiti di smartphone Samsung e altri dispositivi sono invitati a passare a Google Messages.

Tutti i telefoni Samsung Galaxy funzionano con il sistema operativo Android di Google, quindi per passare a Google Messages, il sito web di Samsung fornisce istruzioni per scaricare l'app dal Play Store - se non già sul telefono - e impostarla come impostazione predefinita. Alcune persone potrebbero anche ricevere una notifica all'interno dell'app per guidarle durante il processo.

Secondo Samsung, passare a Google Messages darà agli utenti accesso ad aggiornamenti come le ultime funzionalità di intelligenza artificiale di Gemini di Google e la possibilità di condividere foto di qualità superiore tra dispositivi Android e Apple iOS tramite messaggi abilitati RCS.

Gli utenti di sistemi operativi Android più vecchi (Android 11 o superiori) non saranno interessati alla fine di Samsung Messages. E i proprietari dell'ultima gamma Galaxy 26 di Samsung e di altri telefoni più recenti non possono scaricare l'app Samsung Messages dal Galaxy Store. Tutti i dispositivi non potranno più scaricare Samsung Messages dopo la sua esclusione ufficiale a luglio 2026.