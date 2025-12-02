Samsung lancerà un telefono premium tri-schermo da 10" tra pochi giorni

HQ

Il nuovo telefono multipieghevole di Samsung offre uno schermo da 10" e sarà lanciato il 12 dicembre a un prezzo attualmente sconosciuto, intorno ai 2.450 USD.

"La ricerca incessante di nuove possibilità da parte di Samsung continua a modellare il futuro delle esperienze mobili; attraverso anni di innovazione nei fattori di forma pieghevoli, il Galaxy Z TriFold risolve una delle sfide più antiche dell'industria mobile — offrendo il perfetto equilibrio tra portabilità, prestazioni premium e produttività tutto in un unico dispositivo. Galaxy Z TriFold ora amplia i confini di ciò che è possibile per il lavoro mobile, la creatività e la connessione."

- TM Roh, Amministratore Delegato, Presidente e Capo della Divisione Device EX&N (DX) presso Samsung Electronics

Il telefono è dotato di Snapdragon 8 Elite, fotocamera principale da 200MP, batteria da 5,600 mAh divisa con una cella per ogni schermo e ricarica da 45 Watt.

È spesso solo 3,9 mm nel punto più sottile, e ha un alloggiamento in titanio per le cerniere a doppia rotaia dello schermo, che ha un strato assorbente e un pannello posteriore in polimero rinforzato con fibra di vetro ceramica resistente alle crepe.

La scheda elettronica viene scansionata con una CT durante l'assemblaggio per assicurarsi che l'integrazione sia avvenuta correttamente prima di essere finalmente collegata al telefono, e viene utilizzata una scansione laser per rilevare componenti montati a un'altezza sbagliata, incidendo così sul display.

Completamente spiegato, hai display 3x6,5" che funzionano come un unico 10" coerente a 120Hz, 1600 nits, Dynamic 2XAMOLED e ha persino un proprio Samsung DeX; la dimensione dello schermo più grande rende l'IA Galaxy più facile da usare, incluso il non passare da app all'altra poiché l'IA è multimodale, può essere interrotta e, secondo Samsung, comprenderà le tue domande contestuali. Quando chiudo, il display di copertura ha 2600 nit e fornisce 422 ppi.

Per quanto riguarda la fotocamera, ci sono 12MP Ultra-wide, 200MP Wide con zoom ottico 2x e zoom ottico 3x per il teleobiettivo da 10MP, e le opzioni di archiviazione sono limitate a 512GB e 1TB, con entrambi i modelli che dispongono di 16GB di memoria. È disponibile in tutti i colori, purché tu scelga il nero.

Samaung

Samaung

Samaung