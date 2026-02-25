Samsung presenta la nuova serie S26 e Buds 4

HQ

Samsung ha presentato una nuova gamma S26, promettendo un'esperienza di intelligenza AI adattiva e hardware potente. Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra sono i nomi, con quest'ultimo dotato di display per la privacy, chipset personalizzato e migliori prestazioni termiche in un design più snello rispetto al passato. Questo significa Snapdragon 8 Elite Gen 5 con enormi miglioramenti di prestazioni rispetto alla versione S25, insieme a una camera di vapore ridisegnata.

Presenta anche un nuovo sistema di ricarica rapida, promettendo una carica del 75% in 30 minuti. E il sistema AI della serie è stato notevolmente migliorato, sia la funzione Now Brief che la Now Nudge, insieme a Bixy, Gemini e Perplexity.

L'Ultra presenta anche un nuovo sistema di fotocamera, con miglioramenti nelle fotografie e nei video notturni, oltre a funzioni di stabilità migliorate, oltre al supporto del codec APV, normalmente presente solo nelle apparecchiature professionali. Gli obiettivi sembrano essere dello stesso tipo dei modelli S25.

I prezzi più o meno ufficiali che abbiamo visto finora suggeriscono che ci saranno aumenti di prezzo, soprattutto sulla versione S26 Ultra da 16GB/1TB.

La serie Buds 4 è stata aggiornata con audio a 24 bit, con la versione Pro che presenta un woofer più grande, ANC, EQ migliorati e un design basato sui dati di oltre un milione di orecchie utente diverse, oltre a più di 10.000 simulazioni. I colori includono bianco e nero, con una versione rosa oro anche per la versione Pro.

Le Buds 4 saranno in vendita a 179 Euro, mentre la versione Pro costa 249 Euro.

