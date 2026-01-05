Samsung presenta la straordinaria TV Micro RGB da 130 pollici al CES

HQ

Samsung è arrivata al CES 2026 con un pesce davvero grosso. Il gigante della tecnologia ha mostrato uno sguardo a un nuovissimo televisore Micro RGB che combina colori di nuova generazione e un nuovo design. Cosa rende speciale questo film, vi chiederete? È una prima al mondo, essendo un'unità TV da 130 pollici Micro RGB...

Sì, probabilmente non hai spazio nel tuo salotto per questo sacco, ma se ne avessi saresti pronto per un dispositivo che vuole "ridefinire cosa può essere una TV", come spiega Samsung. Nel comunicato stampa dell'annuncio, Samsung osserva che la dimensione "è volutamente progettata per sembrare meno una televisione e più una vasta finestra immersiva che espande visivamente la stanza."

Utilizza nuove funzionalità software per offrire un'immagine visiva migliore, il tutto con tecnologia Glare Free e sistemi audio integrati nel telaio della TV che mirano a offrire un profilo audio bilanciato e naturale. Ci viene detto che utilizzerà anche la tecnologia HDR10+ Advanced per un quadro più approfondito.

Per quanto riguarda i prezzi, non viene menzionato, ma una ragionevole ipotesi è che questo televisore sarà ben oltre qualsiasi cosa il consumatore medio possa sopportare, quindi trattatelo più come un'innovazione da sogno febbrile del CES.