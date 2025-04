Samsung svela "l'aspirapolvere senza fili più potente al mondo"

HQ

Quando si tratta di passare l'aspirapolvere in casa, senza dubbio ti chiedi sempre quanto sarebbe migliore questa esperienza se avessi l'intelligenza artificiale che ti aiuta. No? Nemmeno noi. Tuttavia, ciò non impedisce a Samsung di presentare al mondo un nuovo aspirapolvere supportato dall'intelligenza artificiale.

Conosciuto come AI Jet Ultra, questo modello è descritto come " l'aspirapolvere senza fili più potente al mondo" e per quanto riguarda il modo in cui gli elementi AI gli consentono di superare i suoi concorrenti, Samsung spiega con quanto segue:

"Rilevando il carico della spazzola e aspirando la pressione dell'aria, questa modalità può classificare un totale di sei diversi ambienti di pulizia utilizzando la tecnologia AI Optimum di Samsung e regolare automaticamente le prestazioni di pulizia. Quando si utilizza l'Active Dual Brush, è in grado di riconoscere se un tappeto è normale o a pelo lungo. L'aspirapolvere rileva anche gli angoli con la spazzola LED Slim+. Inoltre, regolando la potenza di aspirazione e la velocità della spazzola in base ai diversi ambienti di pulizia, utilizza l'energia in modo più efficiente, riducendo il consumo della batteria del 21% e aumentando la manovrabilità dell'8% con prestazioni simili alla modalità Mid".

In caso contrario, il AI Jet Ultra promette fino a 400 W di potenza di aspirazione e una batteria che può funzionare fino a 100 minuti alla volta quando è in modalità Min. Ha anche un avanzato sistema di filtraggio HEPA che afferma di contenere più particelle di polvere, limitando la quantità che si insinua nell'aria.

Annuncio pubblicitario:

Ci è stato detto che il AI Jet Ultra è ora pronto per un lancio globale.