Samsung Unpacked 2026 è dietro l'angolo

Il 25 febbraio ci sarà Samsung Unpacked 2026, dove siamo quasi sicuri al 100% di vedere i modelli 2026 della serie Galaxy S - principalmente perché Samsung ha già ammesso, ufficialmente, di averlo fatto.

Ci aspettiamo almeno le varianti S26, Plus e Ultra. Dato che la versione Edge è molto meno popolare del previsto, il che è un peccato perché una durata della batteria migliorata avrebbe davvero potuto renderla una scelta eccellente, non ci aspettiamo di vedere una versione 2026.

Tuttavia, prevediamo che verranno rivelati altri prodotti. Potrebbero essere la soluzione di nuovi auricolari, oppure forse saremo sorpresi da qualcosa di completamente diverso.

Puoi guardarlo in diretta sul sito di Samsung, dove un conto alla rovescia sta già scendendo.